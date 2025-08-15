قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان العلمين.. فرق الإسعاف والهلال الأحمر تؤمن حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
سعيد فراج

شهدت ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة، تنظيم مكثف من تذكرتي ايفنت والشركة المتحدة، خلال حفل الرابرز شهاب وليجي سي ومراون بابلو، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. 

وتواجدت فرق الإسعاف والهلال الأحمر في حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب، لتأمين الجمهور في مهرجان العلمين الجديدة. 

حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

ويأتي حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب، في الليلة السادسة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، بعد خمسة حفلات ناجحة، هي: (أنغام، تامر حسني والمطرب الشامي، عمرو دياب، أصالة، تامر عاشور). 

ليجي سي

وليجي سي هو نطرب راب واسمه الحقيقي هو محمد أسامة عبد العظيم، ولد في مدينة طنطا، ومن أبرز أغنياته كلميني بالليل، وتروح لمين، وقابلني هناك.

مروان بابلو

وكان مغني الراب مروان بابلو حل ضيفا على برنامج AB talks مع أنس بوخش للحديث عن حياته الشخصية وتفاصيله.

ووصف مروان بابلو نفسه بأنه مراية للمجتمع الذي خرج منه والمحيط به، على قدر كاف من التعليم، وهو شخص هادئ ولكن بداخله الكثير من الزحمة في التفكير.

وكشف مروان بابلو سر اسمه، وقال إنه كان يحب الرسم في صغره وموهوب جدا، وأطلق عليه اسم “بيكاسو”، أسوة بالفنان الشهير “بابلو بيكاسو

يذكر ان مروان بابلو قد عاد بألبوم جديد “آخر قطعة فنية”، والذي يتضمن 12 أغنية متنوعة .

العلمين العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة ليجي سي مراون بابلو

