عبيدة عروسة في حفل زفاف أسطوري بكليب ضحكتك بالدنيا بتوقيع بتول عرفة

طرحت المطربة عبيدة، كليب أغنيتها الجديدة "ضحكتك بالدنيا"، وهو من إنتاج. لايف ستايلز ستوديوز  للمنتج فهد الزاهد، ومن إخراج بتول عرفة وكلمات أحمد سامي وألحان خالد سلطان وتوزيع هارون.

وتظهر عبيدة في الكليب كعروس بحفل زفاف أسطوري ضخم، حيث تحتفل بزفافها على حبيبها الذي تغني له كلمات الأغنية، وسط أجواء من السعادة والفرحة، و تقدم المخرجة بتول عرفة كليب رومانسي من الدرجة الأولى معتمدة على تقديم حفل زفاف  أسطوري تتمناه كل الفتيات، مقدمة صورة مبهجة لفرحة العروس وسط رومانسية حبيبين يتوجان قصة حبهما بحفل نهارى مبهج.

المطربة عبيدة طرحت مؤخرا كليبين غنائيين في قصة واحدة من جزأين مع المخرجة بتول عرفة، وهما كليب أغنية "كام فراق"، من كلمات إبراهيم محمد، وألحان أحمد أنور، وتوزيع الكشكي، وإشراف مدير التصوير أحمد عبد العزيز وكليب أغنية "قلبي دليل"، من كلمات خالد فرناس، وألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام غلاب، وبإشراف مدير التصوير أحمد عبد العزيز أيضًا.

جمع الكليبان بين الدراما والغناء، حيث يكمل كل منهما الآخر. فبينما تتناول أغنية "كام فراق" معاناة بطلة القصة مع الغربة من الوحدة والابتعاد عن الأهل، والتحديات التي تواجهها في بلد أوروبي يختلف كليًا عن البيئة العربية، تعكس الأغنية الثانية "قلبي دليل" قصة الحب التي جمعتها بحبيبها في الغربة بفضل الصدفة.  

وقد حرصت المخرجة بتول عرفة على تقديم العمل بشكل درامي بأداء تمثيلي متميز، مستغلة الطبيعة الخلابة في بودابست لتقديم مشاهد تناسب طبيعة القصة في كل كليب، حيث حولت شوارع بودابست للوحة فنية متكاملة باحترافية وتقنيات متقدمة.

