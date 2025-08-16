إذا كنتِ من عشاق الجبن، فلا شيء يتفوق على طبق المكرونة بالجبن! هذا الطبق الشهير هو خيارك المثالي إذا كنتِ ترغبين في تناول طعام مريح ولذيذ في نفس الوقت. سر طعم المكرونة المميزة يكمن في صوص البشاميل الذي يضفي على الطبق قوامًا كريميًا وغنيًا، للشيف سارة الحافظ.

مكونات عمل مكرونة بالجبن

مكرونة بالجبن ماك أند تشيز الراحة في طبق واحد!

250 جرام مكرونة أي نوع تفضلين

2 كوب حليب

2 ملعقة طعام دقيق

2 ملعقة طعام زبدة

1 كوب جبنة شيدر مبشورة

1 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة جوزة الطيب اختياري

طريقة عمل مكرونة بالجبن

اسلقي المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج، ثم صفيها.

في مقلاة، سخني الزبدة وأضيفي الدقيق، وقلبي حتى يصبح الخليط كريمي.

أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى يتماسك الخليط.

أضيفي الجبن شيدر وموتزاريلا واستمري في التحريك حتى تذوب الجبنة تمامًا.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصوص وقلبي حتى تتغطى جيدًا.

قدمي المكرونة ساخنة مع رشة من الفلفل الأسود أو الأعشاب الطازجة.

نصيحة: يمكنك إضافة قطع دجاج مشوي أو لحم مفروم لجعل الطبق أكثر تغذية.