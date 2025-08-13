قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
كيلو البانيه بـ170 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
"سنسرع الخطى".. مدبولي يكشف خطة الحكومة للتعامل مع كل ما يشغل المواطنين وتطبيق قانون الإيجار القديم
قبل تحويلها للتحقيق .. اللايفات تجني على بدرية طلبة
محمد صلاح ضمن قائمة أعظم أجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي
زر سحري في ريموت التكييف ممكن يقلل فاتورة الكهرباء للنص | تعرف عليه
الغيوم تغطي السماء.. تساقط أمطار متوسطة على مدينة سانت كاترين
بعد نجاح مسلسل 220 يوم.. فهمي والعدل يكشفان حقيقة الخلاف بينهما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الجبن الطري القاتل.. سحب عاجل من الأسواق الفرنسية

الجبن الطري القاتل.. سحب عاجل من الأسواق الفرنسية
الجبن الطري القاتل.. سحب عاجل من الأسواق الفرنسية
أسماء عبد الحفيظ

 الجبن الطري، سحب عاجل من الأسواق الفرنسية، في واقعة هزّت الرأي العام الفرنسي وأثارت قلق المستهلكين حول العالم، أعلنت السلطات الصحية في فرنسا عن سحب عاجل لأنواع معينة من الجبن الطري بعد اكتشاف تلوثها ببكتيريا خطيرة تُعرف باسم "الليستيريا". هذه البكتيريا لا تشكل تهديداً عادياً، بل قد تؤدي إلى مضاعفات مميتة، خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الحوامل وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

ما هي بكتيريا الليستيريا؟

 الجبن الطري القاتل.. سحب عاجل من الأسواق الفرنسية

الليستيريا هي نوع من البكتيريا يمكن أن تتواجد في الأطعمة الملوثة، وتسبب مرضاً يسمى الليستريوسيس. يتميز هذا المرض بأعراض تبدأ خفيفة مثل الحمى وآلام البطن، لكنها قد تتطور إلى التهابات خطيرة في الدماغ أو تسمم دموي. الخطورة تكمن في أن فترة حضانة البكتيريا طويلة نسبياً، قد تصل إلى 70 يوماً، مما يجعل اكتشاف مصدر العدوى صعباً أحياناً.

تفاصيل عملية السحب

 الجبن الطري القاتل.. سحب عاجل من الأسواق الفرنسية

التحذير الصادر شمل منتجات من جبن الماعز الطري المُصنَّع في بعض المزارع الصغيرة، بعد أن أظهرت الفحوصات الروتينية وجود البكتيريا في عينات من المنتج. وقد طلبت وزارة الصحة الفرنسية من المستهلكين:

التوقف فوراً عن تناول هذه الأنواع.

إعادة ما تم شراؤه إلى المتاجر.

التخلص الآمن من أي عبوات موجودة في المنازل.

الأعراض التي يجب الانتباه لها

إذا كنت قد تناولت الجبن الطري من دفعات الإنتاج المتأثرة، يجب مراقبة الأعراض التالية:

ارتفاع درجة الحرارة.

قشعريرة وتعرق شديد.

آلام في البطن وإسهال.

صداع وتيبس في الرقبة.
وفي حالة الحوامل، قد تكون العدوى خطيرة جداً على الجنين، حتى لو لم تظهر أعراض واضحة على الأم.

كيف تحمي نفسك من التلوث الغذائي؟

التأكد من مصدر المنتج قبل الشراء، وقراءة بيانات الصلاحية.

تجنب الأجبان غير المبسترة، خاصة أثناء الحمل أو إذا كانت المناعة ضعيفة.

حفظ الجبن في درجات تبريد مناسبة، وعدم تركه خارج الثلاجة لفترات طويلة.

غسل اليدين وأدوات المطبخ جيداً بعد ملامسة الجبن الطري.

ردود الفعل في فرنسا

الموضوع أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المستهلكون بزيادة الرقابة على المنتجات الغذائية، وتشديد العقوبات على المصانع التي تهمل معايير السلامة. كما قامت بعض المتاجر الكبرى بإزالة جميع دفعات الجبن الطري المشابهة من الأرفف، حتى تلك غير المتأثرة، في خطوة احترازية.

الجبن الطري الجبن الطري القاتل الأسواق الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

جيش الإحتلال

جيش الاحتلال يزعم مقتل قيادي كبير بحركة حماس

بنيامين نتنياهو

نتنياهو: أشعر أنني في مهمة تاريخية وروحية وأتعلق برؤية إسرائيل الكبرى

السعودية

السعودية.. قرار عاجل بشأن تعيين معلمين جدد في المملكة

بالصور

أفضل مشروبات تساعد على تنظيف رئتيك

افضل مشروبات تساعد على تنظيف رئتيك..
افضل مشروبات تساعد على تنظيف رئتيك..
افضل مشروبات تساعد على تنظيف رئتيك..

الجبن الطري القاتل.. سحب عاجل من الأسواق الفرنسية

الجبن الطري القاتل.. سحب عاجل من الأسواق الفرنسية
الجبن الطري القاتل.. سحب عاجل من الأسواق الفرنسية
الجبن الطري القاتل.. سحب عاجل من الأسواق الفرنسية

ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟

ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟
ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟
ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكثير من الملح؟

شيفروليه كامارو ZL1 أكثر عرضة للسرقة بـ 39 مرة من السيارة العادية

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

هبة طارق

عايزة تزود مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

شخصيات ملهمة في مناهج العربي

أحمد المنسي ومحمد صلاح.. رموز ملهمة في مناهج العربي الجديدة لطلاب الإعدادي

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد