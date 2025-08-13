الجبن الطري، سحب عاجل من الأسواق الفرنسية، في واقعة هزّت الرأي العام الفرنسي وأثارت قلق المستهلكين حول العالم، أعلنت السلطات الصحية في فرنسا عن سحب عاجل لأنواع معينة من الجبن الطري بعد اكتشاف تلوثها ببكتيريا خطيرة تُعرف باسم "الليستيريا". هذه البكتيريا لا تشكل تهديداً عادياً، بل قد تؤدي إلى مضاعفات مميتة، خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الحوامل وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

ما هي بكتيريا الليستيريا؟

الجبن الطري القاتل.. سحب عاجل من الأسواق الفرنسية

الليستيريا هي نوع من البكتيريا يمكن أن تتواجد في الأطعمة الملوثة، وتسبب مرضاً يسمى الليستريوسيس. يتميز هذا المرض بأعراض تبدأ خفيفة مثل الحمى وآلام البطن، لكنها قد تتطور إلى التهابات خطيرة في الدماغ أو تسمم دموي. الخطورة تكمن في أن فترة حضانة البكتيريا طويلة نسبياً، قد تصل إلى 70 يوماً، مما يجعل اكتشاف مصدر العدوى صعباً أحياناً.

تفاصيل عملية السحب

الجبن الطري القاتل.. سحب عاجل من الأسواق الفرنسية

التحذير الصادر شمل منتجات من جبن الماعز الطري المُصنَّع في بعض المزارع الصغيرة، بعد أن أظهرت الفحوصات الروتينية وجود البكتيريا في عينات من المنتج. وقد طلبت وزارة الصحة الفرنسية من المستهلكين:

التوقف فوراً عن تناول هذه الأنواع.

إعادة ما تم شراؤه إلى المتاجر.

التخلص الآمن من أي عبوات موجودة في المنازل.

الأعراض التي يجب الانتباه لها

إذا كنت قد تناولت الجبن الطري من دفعات الإنتاج المتأثرة، يجب مراقبة الأعراض التالية:

ارتفاع درجة الحرارة.

قشعريرة وتعرق شديد.

آلام في البطن وإسهال.

صداع وتيبس في الرقبة.

وفي حالة الحوامل، قد تكون العدوى خطيرة جداً على الجنين، حتى لو لم تظهر أعراض واضحة على الأم.

كيف تحمي نفسك من التلوث الغذائي؟

التأكد من مصدر المنتج قبل الشراء، وقراءة بيانات الصلاحية.

تجنب الأجبان غير المبسترة، خاصة أثناء الحمل أو إذا كانت المناعة ضعيفة.

حفظ الجبن في درجات تبريد مناسبة، وعدم تركه خارج الثلاجة لفترات طويلة.

غسل اليدين وأدوات المطبخ جيداً بعد ملامسة الجبن الطري.

ردود الفعل في فرنسا

الموضوع أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المستهلكون بزيادة الرقابة على المنتجات الغذائية، وتشديد العقوبات على المصانع التي تهمل معايير السلامة. كما قامت بعض المتاجر الكبرى بإزالة جميع دفعات الجبن الطري المشابهة من الأرفف، حتى تلك غير المتأثرة، في خطوة احترازية.