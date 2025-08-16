شاورما دجاج منزلية.. طعم شهي في دقائق

هل تبحثين عن وجبة سريعة ولذيذة؟ الشاورما هي الخيار المثالي! لا داعي للخروج من المنزل أو البحث عن مطعم لتناول شاورما لذيذة، يمكنك تحضيرها في دقائق معدودة باستخدام مكونات بسيطة. هذه الشاورما المنزلية ستجعلكِ تستمتعين بنكهات غنية دون الحاجة للتكلفة العالية، للشيف فيفي عثمان.

شاورما دجاج منزلية

المكونات لعمل شاورمة الدجاج

شرائح دجاج مخلية

2 ملعقة طعام لبن

2 ملعقة طعام خل

2 فص ثوم مهروس

بهارات شاورما بهارات مشكلة، كمون، فلفل أسود، كركم

زيت نباتي للطبخ

خبز صاج

صوص ثومية اختياري

طريقة عمل شارومة الدجاج

شاورما دجاج منزلية

في وعاء، امزجي اللبن، الخل، الثوم، والبهارات.

أضيفي شرائح الدجاج وقلبي جيدًا حتى تتغطى المكونات.

اتركي الدجاج يتبل لمدة نصف ساعة على الأقل.

سخني مقلاة على نار متوسطة وأضيفي الزيت، ثم ضعي الدجاج واطهيه حتى ينضج ويكتسب لونًا ذهبيًا.

قدمي الشاورما في خبز الصاج مع صوص الثومية المفضل لديكِ.

نصيحة: يمكنك إضافة الخضار مثل الطماطم أو الخيار حسب الرغبة لتصبح وجبتك أكثر انتعاشًا.