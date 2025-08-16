قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين يكشف سبب عدم تلقي بوتين لأسئلة الصحفيين في قمة ألسكا
نوع من النبات عند العطار يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات
ما سبب تفاوت الناس في الرزق؟.. الإفتاء توضح الحكمة
احتفالات وبكاء في آنفيلد.. جماهير ليفربول تكرم جوتا بأداء رائع
شبورة صباحية وأمطار خفيفة .. توقعات الأرصاد للطقس في الساعات المقبلة
Galaxy Z Flip 7 ينافس Honor Magic V Flip 2 رغم اختلاف المعالجات
سقط من الدور الثالث.. مصرع شاب بإحدى قرى الدقهلية
النقل تناشد المواطنين بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات
السيطرة على حريق مخزن في الفجالة بدون إصابات
مجـ.زرة إسرائيلية ..إستشهاد 5 أفراد من عائلة واحدة في مخيم البريج
بدون إصابات.. إخماد حريق مطعم في الخليفة
شاب ينهي حياته من أعلى كوبري المراريق بالتبين
رياضة

محمد سمير

‏استهل ليفربول موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بورنموث على ملعب أنفيلد، لكن اللحظات الأكثر تأثيرًا جاءت قبل انطلاق المباراة.

فقد كرّمت الجماهير نجم الفريق الراحل ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، اللذين لقيا مصرعهما في حادث سيارة مأساوي يوم 3 يوليو، الماضي.

وامتلأت مدرجات أنفيلد بحركة جماعية مؤثرة، حيث وقفت الجماهير دقيقة صمت تخللها عرض راقص مبهر، عبرت من خلاله عن حبها ووفائها لنجمها السابق.

ولم تقتصر هذه اللحظة على جماهير ليفربول، بل شاركت جماهير بورنموث الزائرة في التكريم برفع لافتة خاصة تخلد ذكرى جوتا وسيلفا، في لفتة إنسانية أضافت عمقًا للأجواء العاطفية.

وعكست هذه اللحظات روح الوحدة والتعاطف التي تميز جماهير كرة القدم، حيث تجاوزت المنافسة حدود الملعب لتكريم موهبة كروية خالدة.

وأظهرت الجماهير قدرتها على تحويل الحزن إلى لحظات من التضامن والإلهام قبل انطلاق الموسم.

بكاء صلاح

ودخل محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في نوبة بكاء، وذلك عقب مباراة بورنموث.

وتأثر محمد صلاح بالبكاء عقب مباراة ليفربول وبورنموث، حيث ظهر النجم المصري متأثراً بهتافات جماهير الريدز للاعب الفريق الراحل جوتا، عقب مباراة الفريقين في مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج. 

وأصبح محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل 10 أهداف في الجولة الإفتتاحية لـ البريميرليج.

اكتسح فريق ليفربول نظيره بورنموث، برباعية مقابل هدفين، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت رباعية ليفربول عن طريق هوجو إيكيتيكي وكودي جاكبو وفيديريكو كييزا ومحمد صلاح في الدقائق 37، 49، 88، 90+4.

فيما جاءت ثنائية بورنموث عن طريق أنطوان سيمنيو في الدقيقتين 64، 76.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس المرمى: أليسون.
خط الدفاع: جيريمي فيريمبونج، وفيرجيل فان دايك، وإبراهيما كوناتي، كيركيز.
خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، وماك إليستير، وفلوريان فريتز.
خط الهجوم: محمد صلاح، وهوجو إيكتيكي، وكودي جاكبو.

نوع من النبات عند العطار يقضي على آلام المفاصل والإلتهابات

مكرونة بالجبن ماك أند تشيز.. الراحة في طبق واحد

شاورما دجاج منزلية.. طعم شهي في دقائق

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025. كن حالمًا وراعي التوازن

