ما سبب تفاوت الناس في الرزق؟.. الإفتاء توضح الحكمة

دائما ما يتساءل بعض الناس عن سبب وجود أغنياء وفقراء، ثم يطرح أحدهم هذا التساؤل ما سبب تفاوت الناس في الرزق؟ ويرغب البعض في الوصول إلى إجابة مقنعة عنه، وهو ما قد كشفت عنه دار الإفتاء المصرية حيث نستعرض ردها عن هذا السؤال في السطور التالية.

ما سبب تفاوت الناس في الرزق؟

وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء، إن القرآن الكريم أشار في مواضع عدة إلى قضية تقسيم الأرزاق بين العباد، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ \[الزخرف: 32].

وأوضحت دار الإفتاء أن الله تعالى تولى بنفسه تقسيم أرزاق العباد بحكمته ورحمته، ولم يترك ذلك لاختيار البشر، فرفع بعضهم فوق بعض درجات، فجعل منهم الغني والفقير، والقوي والضعيف، والخادم والمخدوم، تحقيقًا لتوازن الحياة وانتظام شؤونها.

وبيّنت دار الإفتاء أن الحكمة من سبب تفاوت الناس في الرزق بأن الله عز وجل يسخر بعض الناس بعضًا في قضاء مصالحهم، فيتبادل الجميع المنافع، ويكمل بعضهم بعضًا، مما يؤدي إلى إعمار الأرض وازدهارها وانتشار الخير بينهم.

وأضافت أن لفظ "سُخْرِيًّا" يعني التسخير والتعاون في تلبية الحاجات، فالغني يعطي ماله، والفقير يقدم عمله، والموظف والتاجر والصانع والزارع كلهم يتبادلون المنافع فيما بينهم.

وأكدت دار الإفتاء أن المتأمل في هذه الآية الكريمة يدرك أنها تقرر سنة من سنن الله في خلقه، وهي أن التفاوت بين الناس في الأرزاق والعقول أمر محتوم، وأن حاجة الناس إلى بعضهم بعضًا في شئون الحياة حقيقة لا غنى عنها.

