نزلت 20%.. انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو؟

فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا أطلق مجلس الوزراء مبادرة تخفيض أسعار السلع ومن بينها اللحوم ، شهدت أسعار اللحوم بالأسواق انخفاضا ملموسا مقارنة بفترات الارتفاع السابقة ، ويصل هذا الانخفاض إلى 20% ، وذلك عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك .



أسباب انخفاض أسعار اللحوم

ويرجع ذلك الانخفاض إلى عدة أسباب لعل أبرزها المجهودات الكبيرة التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية من مشروعات ساهمت فى زيادة الانتاجية مثل المشروع القومى للبتلو ، ومشروع تحسين السلالات ، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات الممكنة للمربيين وتقديم الدعم لهم .



كما قامت وزارة الزراعة بدعم صغار المربين مما شجع المربي على العودة للتربية مرة أخرى ، ذلك غير حملات التحصين المجانية والقوافل الطبية التى تطلقها وزارة الزراعة بهدف حماية الثروة الحيوانية .



أسعار اللحوم اليوم



اللحم الكندوز البلدي: بين 300 و400 جنيه للكيلو حسب المنطقة وجودة اللحوم

عرق الفلتو البلدي: 420 جنيهًا للكيلو

اللحم الضأن البلدي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو

اللحم البتلو: 408.5 جنيهًا للكيلو

اللحم الموزة: نحو 295 جنيهًا للكيلو

وش الفخدة: 300 جنيه للكيلو

عرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو

الكبدة البلدي: بين 250 و450 جنيهًا للكيلو

اللحم المفروم: 240 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم المستوردة:

اللحوم السودانية: نحو 285 جنيهًا للكيلو

اللحوم الهندية: بين 260 و310 جنيهات للكيلو

اللحوم البرازيلية: تبدأ من 320 جنيهًا للكيلو



ومن جانبه ، وجّه هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، التحية لوزير الزراعة على تنفيذ أول مطالب الشعبة، والمتمثل في دعم الفلاح البسيط، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة اتخذت خطوات إيجابية ملموسة لصالح صغار المربين، خاصة من يمتلكون رأسًا أو رأسين من الماشية.

تسهيلات على الأعلاف



وأوضح عبدالباسط، في تصريحات تليفزيونية ، أن الوزارة قدمت تسهيلات في الحصول على الأعلاف المدعومة، مشددًا على أهمية ما تحقق بقوله: "أوجه رسالة لكل الفلاحين في مصر، بأن الحكومة ستوفر علفًا مدعومًا لصغار المربين، بشرط أن يتوجه المربي لتسجيل بهيمته في الوحدة البيطرية التابعة له." .



تراجع أسعار اللحوم





وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، أشار رئيس الشعبة إلى أن الأسعار شهدت تراجعًا ملحوظًا بنسبة 20% بعد عيد الأضحى، مرجعًا ذلك إلى حالة الركود الكبير في السوق، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الدولة، من بينها مشروعات التوسع الزراعي في منطقة شرق العوينات، وزراعة العديد من المحاصيل الاستراتيجية.

واختتم عبدالباسط تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية، قائلاً: "سيأتي اليوم الذي نقلل فيه من الاستيراد، ويكون لدينا اكتفاء ذاتي من اللحوم والإنتاج المحلي الكافي.".