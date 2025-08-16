قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إضراب المضيفين بمطارات كندا يهدد بإلغاء 500 رحلة وتعطيل 100ألف مسافر
شاومينج يزعم نشر صور من امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة ..والتعليم تتتبعها للتحقق
ابراهيم فايق: محمد صلاح أصبح رابع لاعب يسجل 187 هدفا في تاريخ البريميرليج
استقرار الذهب اليوم السبت 16 أغسطس.. عيار 21 مفاجأة
انكسار موجة الطقس الحار .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين
مظاهرات ضخمة لذوي الأسرى الإسرائيليين ضد نتنياهو اليوم
عودة الإمبراطورية في زمن رجل الصفقات ترامب والقيصر بوتين| تحليل إخباري
القوطة جننت المزارعين| الفلاحين: فدان الطماطم يخسر 100 ألف جنيه
ضلمة فى عز الضهر .. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم بهذا الموعد
منار غانم: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ونشاط للرياح يُلطّف الطقس ليلاً
أسعار الذهب اليوم في مصر
شاومينج لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة :صور امتحانك والمدرسين جاهزين بالحل
أخبار البلد

شاومينج لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة :صور امتحانك والمدرسين جاهزين بالحل

شاومينج
شاومينج
ياسمين بدوي

عادت جروبات شاومينج على تليجرام لبث رسائلها من جديد مع بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 اليوم 

حيث كتبت جروبات شاومينج على تليجرام الان رسائل تحرض الطلاب على تصوير امتحان اللغة العربية من داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

حيث قالت جروبات شاومينج لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2025 : صور امتحانك صورة واضحة وماتقلقش بنخفي الباركود والمدرسين جاهزين معانا بالحل

وبدأ منذ التاسعة صباحا في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025  امتحان اللغة العربية لطلاب النظامين القديم والجديد 

وبحسب جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، يستمر زمن امتحان اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهراً ، ثم يؤدي الطلاب في الفترة الثانية امتحان التربية الدينية من 12:30 ظهراً ل، 2 ظهرا

كما يؤدي اليوم أيضا في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة العربية (ورقة أولى) فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس مفاهيم اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 تشدد على منع إصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ ، مع التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أبرز إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 مؤكدةً ما يلي :

  •  إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبا وطالبة.
  •     إجمالى عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة.
  •     إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.
  •  إجمالى  عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.
  •     عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 امتحانات الدور الثاني الدور الثاني للثانوية العامة 2025 الدور الثاني

