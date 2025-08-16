شاومينج لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة :صور امتحانك والمدرسين جاهزين بالحل

عادت جروبات شاومينج على تليجرام لبث رسائلها من جديد مع بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 اليوم

حيث كتبت جروبات شاومينج على تليجرام الان رسائل تحرض الطلاب على تصوير امتحان اللغة العربية من داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025

حيث قالت جروبات شاومينج لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2025 : صور امتحانك صورة واضحة وماتقلقش بنخفي الباركود والمدرسين جاهزين معانا بالحل

وبدأ منذ التاسعة صباحا في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 امتحان اللغة العربية لطلاب النظامين القديم والجديد

وبحسب جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، يستمر زمن امتحان اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهراً ، ثم يؤدي الطلاب في الفترة الثانية امتحان التربية الدينية من 12:30 ظهراً ل، 2 ظهرا

كما يؤدي اليوم أيضا في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة العربية (ورقة أولى) فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس مفاهيم اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 تشدد على منع إصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ ، مع التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أبرز إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 مؤكدةً ما يلي :