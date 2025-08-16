قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: أُمِرنا أن نحبَّ الحياة الدنيا ونأخذ حظَّنا من السعادة
إضراب المضيفين بمطارات كندا يهدد بإلغاء 500 رحلة وتعطيل 100ألف مسافر
شاومينج يزعم نشر صور من امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة ..والتعليم تتتبعها للتحقق
ابراهيم فايق: محمد صلاح أصبح رابع لاعب يسجل 187 هدفا في تاريخ البريميرليج
استقرار الذهب اليوم السبت 16 أغسطس.. عيار 21 مفاجأة
انكسار موجة الطقس الحار .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين
مظاهرات ضخمة لذوي الأسرى الإسرائيليين ضد نتنياهو اليوم
عودة الإمبراطورية في زمن رجل الصفقات ترامب والقيصر بوتين| تحليل إخباري
القوطة جننت المزارعين| الفلاحين: فدان الطماطم يخسر 100 ألف جنيه
ضلمة فى عز الضهر .. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم بهذا الموعد
منار غانم: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ونشاط للرياح يُلطّف الطقس ليلاً
أسعار الذهب اليوم في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

علي جمعة: أخطر مراحل الكفر حين يُغلق القلب وتحجب البصيرة

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الله عز وجل يقول الله تعالى: {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ}. إذاً، الختم لم يقع على الأبصار، وإنما وقع على القلوب والأسماع، أما الأبصار فعليها الغشاوة. والختم صفة من صفات القلوب والأسماع.

وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان الله عز وجل وصف هذه القلوب بصفات متعددة؛ منها الختم، والطبع، والران، والقفل، كما قال تعالى: {أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}. وهذه الصفات –وعددها نحو عشر صفات- كل واحدة منها تحجب القلب عن معنى معين.

وقد شاهدنا الشخص الذى لا يؤمن بالله، فيعيش فى جحيم، فإذا دعوناه للخروج من ذلك الجحيم بالإيمان بالله ، قال: لا أستطيع. وقال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ}. إذن هناك درجة من درجات الكفر لا عودة بعدها، حتى لو أمره عقله بالرجوع، فإنه لا يستطيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومعنى الختم: أن الرسالة إذا ختمت أُغلقت، فلا تفتح إلا بإذن صاحبها؛ فهو حالة من الإغلاق التام مع قرار بعدم الفتح. نسأل الله السلامة.  وهنا، فإن من شدة الكفر، وطول مدته، وإصرار صاحبه، وأذيته للعالمين، قد يختم الله عليه بالسوء -والعياذ بالله- فيكون ذلك تحذيرًا للمؤمنين  وغير المؤمنين أن يصلوا إلى هذه الحالة.

ويجب علينا ألا نغلق الباب على أنفسنا؛ فالله -وهو يقول: {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ}- يحذر الناس أجمعين من أن يُستدرجوا إلى هذه المرتبة المنحطة، التي لو بلغها الإنسان لم يستطع، ولو أراد، أن يعود مرة أخرى. 

فأفق أيها الإنسان قبل أن تصل إلى هذا الحال؛ لأنه إذا خُتم على قلبك، خُتم على سمعك؛ فلا تستجيب للنصيحة، ولا لنداء العقل، ولا للفطرة، ولا لمن حولك، بل تمضي فى عنادك وكفرك، فتورد نفسك –قبل غيرك- موارد الهلاك في الدنيا والآخرة.

{خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ }، فإذا بلغ المرء هذه الدرجة فلن يرى الحق حقًا، ولا يستطيع أن يقرأ الوقائع قراءة صحيحة أو يحللها تحليلًا سليمًا. لم يُختم على عينه من رحمة الله، ولكن { وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ }، وهذه الغشاوة نتيجة العناد واستمرار الكفر .

الكفر ختم الله على قلوبهم التوبة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

البنك المركزي

بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة

رضا عبد العال

استغل فرصتك الذهبية.. رضا عبد العال ينتقد مصطفى شوبير

الاهلي

الدردير يعلق على فوز الأهلي في مواجهة فاركو .. تفاصيل

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

وداعًا تسلا وBYD.. فورد تكشف عن أرخص سيارة كهربائية

دعوى قضائية عالمية تتهم هوندا بعيوب خطيرة في محركاتها

بعد ظهورها الجديد .. 10 صور تخطف الأنظار لهيدي كرم

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

