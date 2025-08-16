سؤال فى النواب للرقابة على الارتفاعات الكبيرة فى مصروفات المدارس الخاصة

تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حوّل تصريحات رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة التى كشف فيها عن نسب الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة (العربية واللغات) والمدارس الدولية لهذا العام قد تصل إلى 25% في بعض الشرائح رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر المصرية، ورغم أن الوزارة لم تقر زيادات خلال العامين الماضيين.

وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : من الذى يحدد مصروفات المدارس الخاصة ؟ وهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على علم بهذه التصريحات ؟ ولماذا لم يتم الرد عليها من الوزارة ؟ مطالباً بمراقبة مثل هذه القضايا من الوزارة خاصة أن الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة أصبحت مرتفعة للغاية ولابد من التدخل العاجل للرقابة عليها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قبيل بدء العام الدراسى الجديد.

كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : ثم ما هى الأسس والمعايير التي تستند إليها الوزارة في تحديد نسب الزيادة المعلنة لمصروفات المدارس الخاصة والدولية؟ وكيف تراقب الوزارة التزام المدارس بتلك النسب وعدم فرض رسوم إضافية تحت مسميات أخرى؟ وما هى الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدم إرهاق أولياء الأمور ماليًا، خاصة في المناطق التي تعاني من تدني متوسط الدخل؟ وهل هناك خطة لدعم أو توفير بدائل تعليمية مناسبة للأسر التي قد تتعثر في سداد هذه الزيادات؟

وكان بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة قد أشار إلى أن هناك بعض المدارس الخاصة التي تبدأ مصروفاتها بأقل من 5 آلاف جنيه في مناطق مثل المرج وبولاق وعين شمس وكفر طهرمس، وتقدم تعليمًا متميزًا رغم الأسعار المنخفضة.

وأضاف "علام"، أن نسبة الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة لهذا العام ستكون ضمن المعدلات المعتادة، مشيرًا إلى أن وزير التعليم لم يقرر زيادة في المصروفات خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى نسب الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة العربية واللغات، حيث تختلف حسب قيمة المصروفات الحالية، كالتالي:

- المدارس التي تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه سترتفع بنسبة 25%.

- من 6 آلاف إلى 12 ألف جنيه سترتفع بنسبة 20%.

- من 12 ألفًا إلى 18 ألف جنيه سترتفع بنسبة 15%.

- من 18 ألفًا إلى 25 ألف جنيه سترتفع بنسبة 12%.

- من 25 ألفًا إلى 35 ألف جنيه سترتفع بنسبة 10%.

- من 35 ألفًا إلى 40 ألف جنيه سترتفع بنسبة 7%.

- المصروفات التي تزيد على 40 ألف جنيه سترتفع بنسبة 6% لكل من المدارس العربية واللغات.

أما بالنسبة للمدارس الدولية، فأوضح "علام"، أن الزيادة ستكون على النحو التالي:

- المدارس التي تقل مصروفاتها عن 50 ألف جنيه سترتفع بنسبة 10%.- من 50 ألفًا إلى 70 ألف جنيه سترتفع بنسبة 8%.

- من 70 ألفًا إلى 100 ألف جنيه سترتفع بنسبة 7%.

- من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه سترتفع بنسبة 6%.

- المصروفات التي تزيد على 200 ألف جنيه سترتفع بنسبة 6%.