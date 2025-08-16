تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. تفاصيل الوداع الأخير لوالدة صبحي خليل بمسقط رأسه في الغربية

وسط أجواء يسودها الحزن والدموع والانهيار ..شهدت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم مراسم تشييع جثمان والدة الفنان صبحي خليل في مشهد جنائزي مهيب في غياب والد محمد صلاح الفرعون المصري ومشاركة كل الأسر والعائلات عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد موسي بمسقط رأسه .

وداع والدته



وانهار الفنان صبحي خليل وانخرط في البكاء والدموع أثناء دفنها بيده واحتضن أفراد أشقائه وأقاربه وتلقي العزاء في رحيل أمه .



وأعرب الفنان "خليل" أن والدته الراحلة لم تظلم أحد طوال فترات حياتها لافتا بقوله "ربنا يكرمها دنيا وآخرة يرحمك يا امي في جنات النعيم" .

تفاصيل الوفاة



وتوفيت صباح اليوم السبت، والدة الفنان صبحي خليل، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر بقرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

نعي رحيل الام

ونشر الفنان صبحي خليل صورة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك تجمعه بوالدته الراحلة وكتب «إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله».

وعلى صعيد آخر، كان الفنان صبحي خليل قد روى مؤخرا، تفاصيل مؤثرة عن رحلة مرض ابنته «داليا» بالسرطان، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة كانت من أصعب الفترات التي مرّ بها كأب.

ورحلت صباح اليوم وداد إبراهيم غالي، والدة الفنان صبحي خليل، حيث ارتبط اسمها أيضًا بصلة قرابة مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، إذ تعد بمثابة ابنة عم والده صلاح غالي.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، مسقط رأس أسرة محمد صلاح، على رحيل وداد إبراهيم غالي، والدة الفنان صبحي خليل، حيث أقيمت عليها صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد موسى بالقرية.

وسيطرت حالة من البكاء الشديد على الفنان صبحي خليل أثناء تشييع جثمان والدته بمقابر أسرته بقريبة نجريج بمحافظة الغربية.

وشارك في مراسم التشييع عدد من أهالي القرية وأقارب الفنان صبحي خليل ولفيف من أصدقائه.

وعرفت الفقيدة بإقامتها لسنوات طويلة في محافظة الإسكندرية، لكنها كانت حريصة على زيارة قريتها من حين لآخر بصحبة نجلها الفنان صبحي خليل، للتواصل مع أشقائها والحفاظ على روابط المودة وصلة الرحم التي جمعتها بأسرتها رغم ابتعادها الجغرافي.



