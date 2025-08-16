كان يقود دراجة.. وفاة شاب أسفل كوبري بالإسماعيلية

شهدت قرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية ، مصرع شاب غرقا في مياه ترعه الاسماعيلية و كان يقود دراجه أثناء عبوره سقط من أعلى الكوبري.



وتلقي اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى فايد بوصول “ شاب يدعي "علي "ويبلغ من العمر "20 سنة مقيم بقريه سرابيوم ، وتم استخراجه جثة هامدة.

حيث لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، نطاق مركز سرابيوم بمحافظة الاسماعيلية.

وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الاسماعيلية ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فايد تحت تصرف جهات التحقيق.