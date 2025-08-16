استخدموا سلاح أبيض.. القبض على طرفى مشاجرة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ، تضمن حدوث مشاجرة بين طرفين إستخدم خلالها أحدهم سلاح أبيض لترهيب الآخر بالقليوبية.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة طرف أول 3سائقين بحوزة أحدهم سلاح أبيض، وطرف ثان سائق جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وذلك بسبب خلاف حول أولوية المرور لمركبات التوك توك قيادتهم قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم البعض دون حدوث إصابات، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



