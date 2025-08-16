ادعى نفوذه.. القبض على عاطل نصب على مواطنين ببورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على أموالهم.





تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة بورسعيد) بتضرره من آخر لقيامه بالنصب والإحتيال عليه وإدعائه "على خلاف الحقيقة" بقدرته على تخصيص قطعة أرض له بإحدى المناطق بمحافظة القاهرة مدعياً نفوذه ، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء منه على مبلغ مالى ولم يفى بما وعد به أو رد المبلغ المالى المستولى عليه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بمحافظة القاهرة)..وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





