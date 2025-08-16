قرار عاجل من النيابة ضد سائق سيارة كوبرى أكتوبر

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، حبس سائق سيارة ملاكي على كوبري أكتوبر بعد اصطدامه بسيارة أخرى ومحاولته الهروب من الحادث وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط سائق سيارة ملاكي على كوبري أكتوبر بعد اصطدامه بسيارة أخرى ومحاولته الهروب من الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري على كوبري أكتوبر أعلى رمسيس ومحاولة السيارة المتسببة الهروب من الحادث.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وحاول السائق الهروب من الشرطة على الكوبري، إلا أنها حاصرته ونجحت في ضبطه في حينها.