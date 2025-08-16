المالية تحسم 1.051 مليون نزاعا و إقرارا ضريبيا بـ77.9 مليار جنيه

كشف أحمد كجوك وزير المالية عن نتائج المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية التي تم تنفيذها خلال الفترة من فبراير حتى أغسطس 2025، والتي حققت نتائج إيجابية كبيرة.

وأوضح في تصريح له خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض الأداء المالي لمصر؛ أن الوزارة تلقت 401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، وهو ما ساعد على تسوية العديد من الملفات المتراكمة بشكل ودي.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفترة شهدت تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد من الممولين بشكل طوعي، ما يعكس زيادة الالتزام والوعي الضريبي.

وأكد أن هذه الإجراءات أسفرت عن تحصيل 77.9 مليار جنيه إضافية، ما يعزز من موارد الخزانة العامة ويؤكد نجاح سياسة التيسيرات.