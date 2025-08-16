بعد انتشار الأدخنة.. إخلاء 3 عقارات سكنية بمحيط مخزن بولاق أبو العلا

أخلت الأجهزة المعنية 3 عقارات سكنية من سكانها بعد انتشار الأدخنة بمحيط الحريق وسط محاولات السيطرة على النيران.

فيما تواصل فرق الحماية المدنية في القاهرة عمليات السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن خردة في منطقة بولاق أبو العلا وسط عقارين مأهولين بالسكان.

حيث شهدت سماء وسط القاهرة أدخنة كثيفة عقب نشوب حريق في منطقة الوكالة بمنطقة بولاق أبو العلا في القاهرة وهرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ بمنطقة بولاق أبو العلا في وسط القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في منطقة الوكالة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحريق.

وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية في القاهرة لموقع الحريق وجاري السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها لباقي المحلات والعقارات السكنية المتواجدة بالمنطقة.