قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السنيورة: لا رابح من الفتنة الداخلية في لبنان
بعد إعلان الإسكان .. خطوات تعديل بيانات حجز شقق سكن لكل المصريين 7
جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدًا لإبداء الرغبات للعام الجامعي 2025/2026
كواليس مثيرة في نص حوار المدير الرياضي للأهلي وحكم مباراة فاركو
النقابة مش بتسيب حد| نهال عنبر تعلن خبرا عاجلا يخص نجوى فؤاد ..خاص
لماذا استبعد فيريرا شيكو بانزا من تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب؟
اعترافات بوسي الأسد: جالي عروض من جنسيات مختلفة لممارسة الرذيلة| التحقيقات
انبي ضد وادي دجلة .. تعادل سلبي بين الفريقين في الشوط الأول
سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو
سبب بكاء محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
4 مليارات دولار.. شركات صينية عملاقة تستعد للاستثمار في السوق المصري قريباً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأكاديمية العربية تحقق إنجازًا بحثيًا رائدًا في مجال الذكاء الاصطناعي

رسالة دكتوراه بالأكاديمية العربية
رسالة دكتوراه بالأكاديمية العربية
أحمد بسيوني

قدمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسهامًا بحثيًا جديدًا في مجال الذكاء الاصطناعي، تمثل في رسالة علمية تناولت تطوير منهجية مبتكرة لتحليل صور الأقمار الصناعية مقدمه من المهندسة نادين عمادالدين حمدي.

وتحمل الرسالة عنوان "منصة هجينة جديدة في تطبيقات الاستشعار عن بُعد لتصنيف صور الأقمار الصناعية من خلال دمج الشبكات التنافسية التوليدية الشرطية"، وتأتي في إطار دعم كلية الهندسة والتكنولوجيا بالجامعة للبحث العلمي والابتكار في التكنولوجيات المتقدمة.

وتقدم الرسالة نموذجًا جديدًا يهدف إلى تطوير تحليل وتصنيف صور الأقمار الصناعية، وهو ما يمثل أهمية بالغة في تطبيقات مراقبة البيئة، والتخطيط للمدن، والزراعة، وإدارة الكوارث والموارد الطبيعية. وقد اعتمدت الرسالة على منهجية جديدة باستخدام الشبكات العصبية التلافيفية والتعلم العميق، وتوفير منصة فريدة قادرة على التعامل مع كم هائل من بيانات الاستشعار عن بُعد، مما يعزز دقة وكفاءة التصنيف.

وقد أثبتت النتائج التجريبية فاعلية النموذج المقترح، مؤكدةً على قدرته العالية على التكيف والمرونة، وهو ما يُعد حلًا فعالًا وقابلًا للتعميم لتصنيف صور الاستشعار عن بُعد في مختلف الظروف.

ويأتي هذا الإنجاز كخطوة هامة نحو تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الاستشعار عن بُعد، ويعكس دور الأكاديمية الرائد في دعم البحث العلمي والمساهمة في بناء المستقبل.

وقد أشرف على الرسالة كل من الأستاذة الدكتورة شيرين مصطفى يوسف، أستاذ الذكاء الاصطناعي ورئيس قسم هندسة الحاسب بالأكاديمية، والدكتورة مروة الشناوي، مدرس بقسم هندسة الحاسب بالأكاديمية.

وتكونت لجنة المناقشة من نخبة من الخبراء في المجال، وهم الأستاذ الدكتور خالد محمود بدران، أستاذ هندسة الحاسب والذكاء الاصطناعي بالكلية الفنية العسكرية، والأستاذ الدكتور هشام محمد عبدالغفار البدوي، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتطوير بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المشرفة الرئيسية على الرسالة.

الاسكندرية الأكاديمية العربية الذكاء الاصطناعي الاستشعار عن بعد بحث جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

دقيق بلدي

ضبط 38.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الجيزة

نفق المندرة

محافظة الإسكندرية: تحويلة مرورية جديدة بمنطقة نفق المندرة

اجتماع بتعليم الإسكندرية

تعليم الإسكندرية تواصل متابعة امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

بالصور

غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الصبار

فوائد تناول الصبار
فوائد تناول الصبار
فوائد تناول الصبار

سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو

تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل
تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل
تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل

6 مكملات عشبية شائعة قد تسبب تسمم الكبد.. دراسة تحذر من مخاطرها الصحية

أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي

لماذا يرفض الأطفال الطعام الجديد؟ خبراء يكشفون أسباب الانتقائية الغذائية وحلول عملية للآباء

أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة

فيديو

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد