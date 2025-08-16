قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنيورة: لا رابح من الفتنة الداخلية في لبنان
بعد إعلان الإسكان .. خطوات تعديل بيانات حجز شقق سكن لكل المصريين 7
جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدًا لإبداء الرغبات للعام الجامعي 2025/2026
كواليس مثيرة في نص حوار المدير الرياضي للأهلي وحكم مباراة فاركو
النقابة مش بتسيب حد| نهال عنبر تعلن خبرا عاجلا يخص نجوى فؤاد ..خاص
لماذا استبعد فيريرا شيكو بانزا من تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب؟
اعترافات بوسي الأسد: جالي عروض من جنسيات مختلفة لممارسة الرذيلة| التحقيقات
انبي ضد وادي دجلة .. تعادل سلبي بين الفريقين في الشوط الأول
سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو
سبب بكاء محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
4 مليارات دولار.. شركات صينية عملاقة تستعد للاستثمار في السوق المصري قريباً
النقل تطلق البرنامج التدريبى المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الشاحنات | صور

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بدء تنفيذ مبادرتها التدريبية المجانية الموجهة للسائقين تحت شعار: "سائق واعٍ .. لطريق آمن"،  اليوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025 وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي لقطاع النقل وحيث حظيت  المبادرة منذ الإعلان عنها بإقبال كبير، حيث تلقت الشركة أكثر من 700 طلب اشتراك من مختلف السائقين، تم تصنيفهم وفقًا لدرجة الرخصة (أولى – ثانية – ثالثة) وقد وقع الاختيار في المرحلة الأولى،  على أصحاب الرخصة الدرجة الأولى، حيث تم تحديد 250 سائقًا للالتحاق بالبرنامج، تم تقسيمهم إلى 10 مجموعات تدريبية، كل مجموعة تضم 25 سائقًا، بما يضمن فاعلية التدريب وسهولة المتابعة. كما يأتي البرنامج التدريبي متكاملًا ليغطي الجوانب النظرية والعملية على مدار يومين متتاليين:
** اليوم الأول السبت الموافق 16 أغسطس 2025  (نظري) والذي  عقد اليوم  بمقر الشركة القابضة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر، وحيث اشتمل  على محاضرات متخصصة تتناولت (الصيانة الميكانيكية للمركبة وأجزاء المحرك. - الأعطال البسيطة وطرق معالجتها - موضوعات الصحة النفسية والسلوكية، مع التركيز على الضغوط التي تؤدي إلى الحوادث وكيفية تجنبها - الجانب الكهربائي للمركبة بما يشمل الدوائر الكهربائية وصيانة أجهزة التكييف)

وسيشمل  اليوم الثاني من البرنامج على التدريب العملي ويقام غدا الاحد  من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر بمقر شركة النيل لنقل البضائع بجسر السويس – منطقة الحراج، ويشمل البرنامج شرحًا تفصيليًا لقواعد المرور والإشارات المرورية. - تدريبًا عمليًا ميدانيًا على القيادة الآمنة، يتم تنفيذه بواسطة نخبة من المتخصصين السابقين بالإدارة العامة للمرور، بما يضمن الاستفادة من خبراتهم العملية في الميدان)


وتؤكد الشركة القابضة أن هذه المبادرة ليست مجرد برنامج تدريبي، بل هي خطوة استراتيجية تهدف إلى إعداد سائق واعٍ قادر على مواجهة تحديات الطريق، بما يسهم في تقليل نسب الحوادث ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق السلامة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية. كما تعكس المبادرة التزام وزارة النقل بدورها المجتمعي من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتزويده بالمعرفة والمهارات اللازمة للقيادة  الامنة ، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سلامة الركاب وحماية الأرواح والممتلكات.ومن المخطط قيام الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بإستكمال البرنامج مع باقى المتقدمين من السائقين أصحاب الرخص الثانية والثالثة، بما يضمن شمول جميع السائقين المستهدفين خلال المراحل المقبلة، في خطوة طموحة لترسيخ مبادئ الالتزام المروري و ثقافة القيادة الآمنة .


هذا وقد اشاد الحضور من السائقين بالمبادرة التي اطلقتها وزارة النقل وبالبرنامج المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الشاحنات والتريلات وحيث وصوفه بانه برنامج متميز  سيساهم في زيادة الخبرات النظرية والعملية لهم باساليب وقواعد القيادة الآمنة على الطرق كما اشادوا بالمميزات التي  يتضمنها البرنامج  حيث انه برنامج تدريب مجاني بالكامل دون أي رسوم و  سيتم منح المتدربين شهادة معتمدة من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى مع توفير فرص لهم  للعمل بالشركات التابعة لوزارة النقل بمرتبات مجزية وذلك بعد اجتياز البرنامج التدريبى.

