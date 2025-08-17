قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق سليمان: لا أحد يجرؤ على منعي من تحليل أداء الحراس.. وشوبير يتحمل هدف فاركو
شدّي حيلك يا نهاد.. المخرج يسرى نصر الله ينعى الراحل تيمور تيمور بكلمات مؤثرة
مهرجان الجونة السينمائي عن الراحل «تيمور تيمور»: ترك إرثًا بصريًا وإبداعيًا
أوروجواي تعلق تعاونها الأكاديمي مع الجامعة العبرية احتجاجًا على عدوان غزة
أيمن يونس: خوان ألفينا سيكون «نجم الشباك».. وعُدي الدباغ «مقاتل»
تقسيم المناطق وتحديد الفئة| متحدث الوزراء يكشف خريطة عمل اللجان المختصة بقانون الإيجار القديم|فيديو
دعاء تيسير الرزق في الصباح .. ردّده بيقين قبل الذهاب للعمل
بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور
مصرع سيدة وإصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وتروسيكل بالإسكندرية
«نموذج للموهبة الاستثنائية».. مهرجان القاهرة السينمائي ينعى مدير التصوير الراحل تيمور تيمور
تحذيرات أمريكية بعد اكتشاف خفافيش ناقلة لداء الكلب في أكثر من 30 ولاية
حكم قيام الليل بعد صلاة الفجر .. دار الإفتاء ترد
أخبار البلد

متحف جاير إندرسون ينظم فاعلية تعليمية لطلاب السيدة زينب والخليفة

محمد الاسكندرانى

استقبل القسم التعليمي  بـ متحف جاير اندرسون ،مجموعة من الطلبة والطالبات التابعين لإدارتي السيدة زينب والخليفة التعليمية ، لتنظيم نشاط تعليمي به عدة فاعليات. 

متحف جاير اندرسون

أوضحت إدارة متحف جاير اندرسون ، أن زيارة الطلبة شملت قاعات المتحف وشرح بواسطة ميسرى القسم التعليمي بالمتحف ،بالإضافة إلى ورشة حكي تم من خلالها تعريف الطلبه بتاريخ قناة السويس وما سبقها من أفكار مشابهة في عصر الدولة الوسطي ممثلة في قناة سيزوستوريس.


أشارت إدارة متحف جاير اندرسون ، إلى أن الفعاليات تضمنت تنظيم ورشة فنية رسم وتلوين قام من خلالها الطلبه برسم مراكب مختلفة الأشكال والأحجام.
 

يذكر أن يذكر أن يقع متحف جاير أندرسون والمعروف أيضاً باسم بيت الكريتلية، بميدان‎ ‎أحمد بن طولون‎ ‎في حي السيدة زينب‎، ويتكون من منزلين يرجع تاريخ إنشائهما للعصر العثماني، وينتسب المنزل الأول لصاحبه المعلم عبد القادر ‏الحداد والذي أنشأه عام 1631، أما المنزل الثاني فقد أنشأه الحاج محمد بن سالم بن جلمام ‏الجزار عام 1540، وهما  مثال للمنازل المصرية خلال العصور الإسلامية ويجمع المنزلين عناصر العمارة في العصرين المملوكي والعثماني، واشتهر ‏كلاهما باسم "بيت الكريتلية"، وذلك نسبة إلى آخر أسرة أقامت بهما والتي كانت أحد الأسرات الوافدة من ‏جزيرة كريت. ‏


تقدم الضابط الإنجليزي جاير أندرسون باشا بطلب إلى لجنة حفظ الآثار العربية في عام 1935 بطلب لأستأجر المنزلين على أن يقوم بترميمهما وبتأثيثهما على الطراز الإسلامي وأن يعرض فيهما مجموعته الأثرية من مقتنيات أثرية ‏مصرية قديمة وإسلامية، فضلا عن مقتنياته التي ترجع إلى عصور وحضارات من بلدان مختلفة منها الهند، والصين، وتركيا، وإيران، وإنجلترا، ودمشق، على أن يصبح هذا الأثاث ومجموعته من الآثار ملكًا للشعب المصري بعد وفاته ‏أو حين يغادر مصر نهائيًا، ويتم تحويل المنزلين لمتحف يحمل اسمه.

يتكون المتحف من 29 ‏قاعة تتميز بأسقفها الخشبية المزينة بالزخارف النباتية والهندسية‏، كما يحتوي ‏المتحف على سبيل به بئر. ومن أشهر قاعات المتحف مجموعة القاعات المتخصصة منها ‏الهندية، والصينية، والأندلسية، والدمشقية، والفارسية، والبيزنطية، والتركية وكل ‏منها تحتوي على أثاث من نفس طراز اسم القاعة، بالإضافة إلى قاعتي الولادة والعرائس. 
 

متحف جاير اندرسون جاير اندرسون السيدة زينب الخليفة اندرسون

