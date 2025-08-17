متحف جاير إندرسون ينظم فاعلية تعليمية لطلاب السيدة زينب والخليفة

استقبل القسم التعليمي بـ متحف جاير اندرسون ،مجموعة من الطلبة والطالبات التابعين لإدارتي السيدة زينب والخليفة التعليمية ، لتنظيم نشاط تعليمي به عدة فاعليات.

متحف جاير اندرسون

أوضحت إدارة متحف جاير اندرسون ، أن زيارة الطلبة شملت قاعات المتحف وشرح بواسطة ميسرى القسم التعليمي بالمتحف ،بالإضافة إلى ورشة حكي تم من خلالها تعريف الطلبه بتاريخ قناة السويس وما سبقها من أفكار مشابهة في عصر الدولة الوسطي ممثلة في قناة سيزوستوريس.



أشارت إدارة متحف جاير اندرسون ، إلى أن الفعاليات تضمنت تنظيم ورشة فنية رسم وتلوين قام من خلالها الطلبه برسم مراكب مختلفة الأشكال والأحجام.



يذكر أن يقع متحف جاير أندرسون والمعروف أيضاً باسم بيت الكريتلية، بميدان‎ ‎أحمد بن طولون‎ ‎في حي السيدة زينب‎، ويتكون من منزلين يرجع تاريخ إنشائهما للعصر العثماني، وينتسب المنزل الأول لصاحبه المعلم عبد القادر ‏الحداد والذي أنشأه عام 1631، أما المنزل الثاني فقد أنشأه الحاج محمد بن سالم بن جلمام ‏الجزار عام 1540، وهما مثال للمنازل المصرية خلال العصور الإسلامية ويجمع المنزلين عناصر العمارة في العصرين المملوكي والعثماني، واشتهر ‏كلاهما باسم "بيت الكريتلية"، وذلك نسبة إلى آخر أسرة أقامت بهما والتي كانت أحد الأسرات الوافدة من ‏جزيرة كريت. ‏



تقدم الضابط الإنجليزي جاير أندرسون باشا بطلب إلى لجنة حفظ الآثار العربية في عام 1935 بطلب لأستأجر المنزلين على أن يقوم بترميمهما وبتأثيثهما على الطراز الإسلامي وأن يعرض فيهما مجموعته الأثرية من مقتنيات أثرية ‏مصرية قديمة وإسلامية، فضلا عن مقتنياته التي ترجع إلى عصور وحضارات من بلدان مختلفة منها الهند، والصين، وتركيا، وإيران، وإنجلترا، ودمشق، على أن يصبح هذا الأثاث ومجموعته من الآثار ملكًا للشعب المصري بعد وفاته ‏أو حين يغادر مصر نهائيًا، ويتم تحويل المنزلين لمتحف يحمل اسمه.

يتكون المتحف من 29 ‏قاعة تتميز بأسقفها الخشبية المزينة بالزخارف النباتية والهندسية‏، كما يحتوي ‏المتحف على سبيل به بئر. ومن أشهر قاعات المتحف مجموعة القاعات المتخصصة منها ‏الهندية، والصينية، والأندلسية، والدمشقية، والفارسية، والبيزنطية، والتركية وكل ‏منها تحتوي على أثاث من نفس طراز اسم القاعة، بالإضافة إلى قاعتي الولادة والعرائس.

