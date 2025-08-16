قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الأمن المصري خط أحمر
المسلماني وبخيت وخالد يوسف يعزّون فى صنع الله إبراهيم | صور
سفارة أنقرة بالقاهرة تنظم فعالية كبيرة وعرضًا فنيًا عن الزفاف التركي بقصر عابدين
متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم
نصر سالم: الاستخبارات العسكرية مهمتها توفير المعلومات عن التهديدات محليا وعالميا
السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا | فيديو
جيش الاحتلال يعلن بدء نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب غدًا
التشكيل الرسمي لسموحة أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري Nile
كواليس تحرك السياحة والآثار ضد فيديو المتحف المصري الكبير .. بث مباشر
وزير الآثار : تعرضت للسرقة في دولة ما .. والسياحة المصرية بخير
وفد من الثقافة والمهن التمثيلية يزور نجوى فؤاد في منزلها بعد استغاثتها
رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض
أخبار البلد

جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدًا لإبداء الرغبات للعام الجامعي 2025/2026

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

تعلن جامعة القاهرة الأهلية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 2025/2026، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 16 أغسطس الجاري، عبر الرابط الإلكتروني:
https://cnu.eng.cu.edu.eg/adm.htm
ويتيح التسجيل الإلكتروني في هذه المرحلة للطلاب إدخال بياناتهم الشخصية والحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، تمهيدًا للمرحلة التالية الخاصة برفع صور المستندات المطلوبة وإبداء الرغبات في الكليات، والمقرر أن تبدأ اعتبارًا من السبت الموافق 30 أغسطس الجاري، وذلك وفق قواعد القبول المعتمدة من مجلس الجامعات الأهلية وقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتشمل المستندات المطلوبة عند التسجيل الإلكتروني:
• شهادة الميلاد
• بطاقة الرقم القومي للطالب
• بطاقة الرقم القومي لولي الأمر
• صورة شخصية بخلفية بيضاء
• شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

وتؤكد إدارة الجامعة أن التسجيل الإلكتروني يُعد خطوة أساسية وضرورية لجميع الطلاب، بمن فيهم الذين قاموا مسبقًا بالتسجيل المبكر عبر الاستمارات الورقية بمقر الجامعة، مشيرة إلى أن المفاضلة بين جميع المتقدمين تتم وفقًا للمجموع الأعلى، مع منح أولوية القبول لأصحاب التسجيل المبكر في حالة زيادة أعداد المتقدمين وتساوي الدرجات.

وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن نتائج تنسيق القبول بالكليات، على أن يتوجه الطلاب المقبولون لاحقًا لتسليم أصول المستندات وسداد الدفعة الأولى من المصروفات الدراسية بمقر الجامعة الكائن في وصلة دهشور – مدينة السادس من أكتوبر، مع إمكانية سداد المصروفات على دفعتين: الأولى عند القبول، والثانية قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

