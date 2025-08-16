كيف كان النبي يتعامل مع زوجاته؟.. داعية إسلامية تجيب

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن الصمت الزوجي ينتج أحيانًا عن اختلاف وجهات النظر، أو عدم امتلاكهم الصبر للنقاش في الأمور.



وتابعت خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد، أن السوشيال ميديا أخذت حيزًا كبيرًا من حياة الزوجين ولكن منهم أصدقائه ويريد الانعزال وهذا يؤدي إلى الصمت الزوجين.



ولفتت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في التعامل مع كل شيء وبينها التعامل مع زوجاته، لافتة إلى أنه كان يجري الحوار مع زوجاته ويستشيرهم في التفاصيل وكان بينهم ود ورحمة.



واختتمت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن النبي كان يحتوي زوجاته بشكل كامل رضوان الله عليهن أجمعين، لافتة إلى أن النبي بعد العصر كما روي عنه يخرج إلى نسائه يدعي لهم ويسلم عليهم.