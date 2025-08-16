قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب
مايوركا ضد برشلونة.. البلوجرانا يفوز بثلاثية في الدوري الإسباني
هتخلصك من الكرش والسكر والكوليسترول .. تأثيرات مذهلة لتناول هذه الفاكهة يوميا
ماهر فرغلي: هناك عناصر في أمريكا ثبت أنها كانت مع جماعة الإخوان
إخلاء سبيل أجنبية مخمورة هشمت سيارة مواطن أعلى محور 26 يوليو
وولفرهامبتون ضد مان سيتي| بداية رباعية لأبناء جوادريولا.. وهالاند يسجل هدفين
وفاة مدير التصوير تيمور تيمور.. ونقابة المهن التمثيلية تنعاه
لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي 2025
صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي
كامل العدد.. إليسا تتألق في الساحل الشمالي وتعيد جمهورها إلى أجواء الرومانسية
ماهر فرغلي يكشف: سبب وحيد يمنع أمريكا من إعلان الإخوان كجماعة إرهابية
عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب
فن وثقافة

نجوى فؤاد: لم أعتزل الفن ولهذا السبب ابتعدت عنه في الفترة الأخيرة.. فيديو

الفنانة نجوي فؤاد في أحدث ظهور لها
الفنانة نجوي فؤاد في أحدث ظهور لها
أوركيد سامي

كشفت  الفنانة نجوي فؤاد، عن سبب ابتعادها عن الفن.

وقالت في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنها لم تعتزل الفن وإنها تعشقه لكن سبب الابتعاد هو المرض لأنها متعبة جدا، مؤكدة أنها فخورة بكل أعمالها ولا توصي بحذف أي عمل من أعمالها. 

وأضافت نجوي فؤاد: "أنا بخير ولكن ركبي تعباني عندي تآكل في الركبة وباخد أدوية و بتابع مع طبيب، لكن أيدي اللي كان فيها كسر في رمضان 2025 أفضل الحمد لله شوية وجع بسيط و بأخد علاج و تعبانة جدا و بترعش و عضمي تاعبني".

وأضافت نجوى فؤاد: “أخضع لبرتوكول العلاج الذى وضعه لي الطبيب المعالج و بطلب من كل جمهوري الدعاء ليا”.

يذكر أن وفدا مشتركا من وزارة الثقافة المصرية ونقابة المهن التمثيلية، زاروا الفنانة القديرة نجوى فؤاد في منزلها، مساء اليوم السبت، وذلك استجابةً لاستغاثتها الأخيرة التي عبّرت خلالها عن معاناتها واحتياجاتها في هذه المرحلة من حياتها.
وحضر من جانب وزارة الثقافة الفنان والمخرج هشام عطوة، وكيل الوزارة، ممثلًا عن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومن نقابة المهن التمثيلية كلًا من الفنان أحمد سلامة، عضو مجلس النقابة، والفنانة نهال عنبر، عضو المجلس والمسؤولة عن الملف الطبي للفنانين.


وأكد الحضور خلال الزيارة حرص الوزارة بقيادة الوزير الدكتور احمد فؤاد هنو والنقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي على دعم ورعاية الفنانين الكبار الذين أثروا الفن المصري والعربي بإبداعاتهم، مشددين على أن نجوى فؤاد تُعد واحدة من أبرز الأيقونات في تاريخ السينما المصرية وفن الرقص الشرقي، وأن ما قدمته على مدار مشوارها الفني الطويل يستوجب كل تقدير ورعاية.


وعبّرت الفنانة نجوى فؤاد عن امتنانها الكبير لهذه الزيارة التي وصفتها بـ"المفاجأة الإنسانية"، وقالت: "أنا سعيدة جدًا إن صوتي وصل بسرعة، وبشكر الوزارة والنقابة على وقفتهم معايا، دي لفتة إنسانية قبل ما تكون رسمية، وحسيت إن لسه في ناس مقدّرة اللي قدمناه للفن".


 

نجوي فؤاد اخبار الفن نجوم الفن

هتخلصك من الكرش والسكر والكوليسترول .. تأثيرات مذهلة لتناول هذه الفاكهة يوميا

علاج الكرش وإنقاص الوزن

علامات الخطر .. أعراض تؤكد مرضك بالاكتئاب وليس مجرد حزن

مرض الاكتئاب

جلسة تحفيزية لـ خالد فتحي مع منتخب ناشئي اليد قبل مواجهة آيسلندا بالمونديال ..صور

منتخب الناشئين

علامات تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. انتبه لهذه الأعراض الخطيرة

علامات الإصابة بجرثومة المعدة

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

ايمان عبد اللطيف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بوسي الاسد

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

