أمل جديد .. مبادرة لدعم الأسر بالمنوفية تنفذها مؤسسة أبو العينين | تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل مبادرة أمل جديد لدعم الأسر في المنوفية والتي نفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة أبو العينين للأعمال الخيرية.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك تعاون مع بين مؤسسة أبو العيميمي والسفارة الصينية في القاهرة لتنفيذ مبادرة امل جديد .

وعرض الإعلامي أحمد موسى تقريرا عن هذه المبادرة . والمبادرة توفر مشروعات لتربية الدواجن لأ 100 أسرة لضمان دخل مستدام .

وقالت السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي في التقرير:" نعمل على مدار الـ 24 ساعة لخدمة المجتمع ولا نقبل أي تبرعات وهذا اقل شيء نقدمه لمصر ونشكر الرئيس السيسي ".

ومن جانبه قال السفير الصيني بالقاهرة :" أتوجه بالتحية والتقدير للشعب المصري في المنوفية على ضيافته لنا ومصر اول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين ".

وتابع :" العلاقات بين مصر والصين في تطور مستمر خاصة في مجال توفير حياة كريمة للشعوب، وسعيد بالتعاون بين السفارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة أبو العينين لدعم الأسر بالمنوفية ".