المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول
ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني
قبل صرفها غدا .. حقيقة وقف المعاشات للأطباء أرباب السبعين عامًا
رئيس الغرفة التجارية يكشف مفاجأة سارة للمواطنين : خفض أسعار 15 سلعة بينها اللحوم والدواجن
20 % .. التعليم تعلن موعد التطبيق الفعلي لأعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي
هوا دا اللي حصل | أول تعليق من ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير
صور فنانات على محتويات مسيئة .. بلاغ رسمي من نقيب الممثلين
محافظ القليوبية: صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حريق مخزن البلاستيك بالقناطر |صور
يسري عبد الغني: 22 لاعبا من المقاولون في منتخبات الناشئين المصرية
وزير الزراعة: إنتاج لقاح محلي لمواجهة السلالة الجديدة من الحمى القلاعية
لن تتجاوز 20% من المجموع| كيف ستطبق أعمال السنة على طلاب الإعدادية؟
محمد صلاح: التتويج بالدوري الإنجليزي مع ليفربول أفضل لحظاتي
بدء البرامج التدريبية لمستفيدي مبادرة “أمل جديد” بالمنوفية

برنامج تدريبي
برنامج تدريبي
عبد الخالق صلاح

بدأت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذ برامج تدريبية متكاملة للأسر المستفيدة من مبادرة “أمل جديد” بمحافظة المنوفية، والتي تستهدف تمكينهم اقتصاديًا من خلال مشروعات الثروة الداجنة.

تهدف البرامج إلى تزويد المستفيدين بالمهارات العملية والمعرفة الفنية اللازمة لإدارة مشروعات تربية الدواجن بكفاءة واحترافية، بما يشمل أساليب التربية السليمة، وإدارة الموارد، وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج. كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية وتدريبًا عمليًا داخل شركة نيوهوب يومي 13 و14 من الشهر الجاري، لتعزيز الخبرات التطبيقية للمشاركين.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها بالتمكين الحقيقي للأسر الأكثر احتياجًا، ودعم جهود التنمية الريفية الشاملة، بما يضمن دخلاً مستدامًا، ويعزز من فرص الاعتماد على الذات، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المتكاملة في القرى والمناطق الريفية، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني أعضاء التحالف الوطني.

مؤسسة أبو العينين سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برامج تدريبية

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

5 أسباب وراء تأخر تشغيل محرك سيارتك

5 أسباب وراء تأخر تشغيل محرك سيارتك

شيري تيجو 7 موديل 2025

شيري تيجو 7 هاي لاين 2025 بأرخص سعر .. سوق المستعمل

جهاز لوحي

بأداء عالي.. جهاز لوحي جديد يغزو الأسواق إليك أهم مواصفاته

بالصور

ورود وقبلات وأحضان.. مواقف محرجة ورطت المطربين مع المعجبين.. آخرهم راغب علامة وتامر حسني

6 أسئلة لكشف الحالة النفسية للأطفال والمراهقين بسهولة.. ما هي؟

مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

