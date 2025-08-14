بدء البرامج التدريبية لمستفيدي مبادرة “أمل جديد” بالمنوفية

بدأت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذ برامج تدريبية متكاملة للأسر المستفيدة من مبادرة “أمل جديد” بمحافظة المنوفية، والتي تستهدف تمكينهم اقتصاديًا من خلال مشروعات الثروة الداجنة.

تهدف البرامج إلى تزويد المستفيدين بالمهارات العملية والمعرفة الفنية اللازمة لإدارة مشروعات تربية الدواجن بكفاءة واحترافية، بما يشمل أساليب التربية السليمة، وإدارة الموارد، وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج. كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية وتدريبًا عمليًا داخل شركة نيوهوب يومي 13 و14 من الشهر الجاري، لتعزيز الخبرات التطبيقية للمشاركين.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها بالتمكين الحقيقي للأسر الأكثر احتياجًا، ودعم جهود التنمية الريفية الشاملة، بما يضمن دخلاً مستدامًا، ويعزز من فرص الاعتماد على الذات، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المتكاملة في القرى والمناطق الريفية، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني أعضاء التحالف الوطني.