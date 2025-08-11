انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة أمل جديد بالمنوفية.. ومؤسسة أبو العينين تتعهد بشراء إنتاج الأسر المستفيدة

انطلقت اليوم بمحافظة المنوفية المرحلة الأولى من مبادرة "أمل جديد"، لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي في مجال الثروة الداجنة، بالشراكة بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وسفارة جمهورية الصين الشعبية، ومؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي، ومصر الخير، وحياة كريمة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التنمية الريفية ورفع مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا.

واستهدفت المبادرة في مرحلتها الأولى تمكين 100 أسرة من قريتي سبك الأحد وساقية أبو شعرة بمركز أشمون، والبداية ب 10 آلاف كتكوت، ٥٠ كتكوت لكل أسرة مستفيدة إلى جانب توفير الأعلاف، والرعاية البيطرية، والتدريب العملي على تربية الدواجن، بما يضمن دخلاً مستدامًا.

حضر الافتتاح السفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني، والدكتورة مارجريت صاروفيم نائبة وزير التضامن الاجتماعي، والسيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين، والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس إدارة مؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، بجانب قيادات محافظة المنوفية وممثلي المؤسسات المشاركة.

في كلمته أكد السفير لياو ليتشيانج عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن المبادرة تُجسد "روح التضامن والعمل المشترك" بين البلدين، وهي امتداد طبيعي للتعاون المتعدد المجالات، ويُعَدُّ دعمًا ملموسًا لجهود التنمية الاجتماعية في إطار الشراكات الدولية.

أكدت السفيرة نبيلة مكرم على التزام التحالف الوطني بتفعيل التنمية المجتمعية من خلال تمكين الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية التحالف لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام في الريف المصري.



وقالت السيدة سمية أبو العينين: منذ أكثر من 43 عامًا، ومؤسسة أبو العينين تعمل وفق مبدأ التمكين الاقتصادي

وتعتبر مبادرة "أمل جديد" تحول حقيقي نحو الإنتاج والاعتماد على الذات. واليوم، بكل فخر وسعادة أعلن بأن مؤسسة أبو العينين ستقوم بشراء منتجات السيدات اللاتي سينجحن في هذه المبادرة، دعمًا لجهودهن وتمكينًا حقيقيًا لأسرهن."

وعبَّر اللواء عبدالله الديب سكرتير عام محافظة المنوفية عن تقدير المحافظة لهذه المبادرة، مؤكدًا أن التمكين الاقتصادي يعد ركيزة أساسية في ضمان التقدم وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن المحافظة تقدم الدعم الكامل للمشروعات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التنمية المحلية.

وشهدت الاحتفالية لحظة التسلُّم الرسمي للمشروعات من قبل الأسر المستفيدة، وسط فرحة الأسر الأسر وزغاريد السيدات المستفيدات.