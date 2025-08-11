قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الريال السعودي اليوم في مصر .. استقرار قبل موسم العمرة
في ذكراه .. قصة فيلم لعب نور الشريف بطولته بدلا من محمود الخطيب
بدء حجز شقق الإعلان الأول من مبادرة سكن لكل المصريين 7 غدا.. اعرف الأماكن
أول تعليق من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده
تعرف على مجموعتي الأهلي والزمالك في قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد
لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري
مريضة تتساءل: هل يحق لي أخذ المال من وراء أهلي للعلاج؟.. الأزهر يجيب
والد زيزو يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جماهير الزمالك
ننفرد بنشر قرار النيابة العامة في قضية البلوجر حسناء شعبان
واقعة تهز القلوب.. تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي المروع
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة أمل جديد بالمنوفية.. ومؤسسة أبو العينين تتعهد بشراء إنتاج الأسر المستفيدة

مبادرة "أمل جديد" بالمنوفية
مبادرة "أمل جديد" بالمنوفية

انطلقت اليوم بمحافظة المنوفية المرحلة الأولى من مبادرة "أمل جديد"، لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي في مجال الثروة الداجنة، بالشراكة بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وسفارة جمهورية الصين الشعبية، ومؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي، ومصر الخير، وحياة كريمة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التنمية الريفية ورفع مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا.

واستهدفت المبادرة في مرحلتها الأولى تمكين 100 أسرة من قريتي سبك الأحد وساقية أبو شعرة بمركز أشمون، والبداية ب 10 آلاف كتكوت، ٥٠ كتكوت لكل أسرة مستفيدة إلى جانب توفير الأعلاف، والرعاية البيطرية، والتدريب العملي على تربية الدواجن، بما يضمن دخلاً مستدامًا.

حضر الافتتاح السفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني، والدكتورة مارجريت صاروفيم نائبة وزير التضامن الاجتماعي، والسيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين، والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس إدارة مؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، بجانب قيادات محافظة المنوفية وممثلي المؤسسات المشاركة.

في كلمته أكد السفير لياو ليتشيانج عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن المبادرة تُجسد "روح التضامن والعمل المشترك" بين البلدين، وهي امتداد طبيعي للتعاون المتعدد المجالات، ويُعَدُّ دعمًا ملموسًا لجهود التنمية الاجتماعية في إطار الشراكات الدولية.

 أكدت السفيرة نبيلة مكرم على التزام التحالف الوطني بتفعيل التنمية المجتمعية من خلال تمكين الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية التحالف لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام في الريف المصري.
 

وقالت السيدة سمية أبو العينين: منذ أكثر من 43 عامًا، ومؤسسة أبو العينين تعمل وفق مبدأ التمكين الاقتصادي
وتعتبر مبادرة "أمل جديد" تحول حقيقي نحو الإنتاج والاعتماد على الذات. واليوم، بكل فخر وسعادة أعلن  بأن مؤسسة أبو العينين ستقوم بشراء منتجات السيدات اللاتي سينجحن في هذه المبادرة، دعمًا لجهودهن وتمكينًا حقيقيًا لأسرهن."

وعبَّر اللواء عبدالله الديب سكرتير عام محافظة المنوفية عن تقدير المحافظة لهذه المبادرة، مؤكدًا أن التمكين الاقتصادي يعد ركيزة أساسية في ضمان التقدم وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن المحافظة تقدم الدعم الكامل للمشروعات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التنمية المحلية.

وشهدت الاحتفالية لحظة التسلُّم الرسمي للمشروعات من قبل الأسر المستفيدة، وسط فرحة الأسر الأسر وزغاريد السيدات المستفيدات.

محافظة المنوفية أمل جديد التمكين الاقتصادي الثروة الداجنة التحالف الوطني للعمل الأهلي مؤسسة أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

طريقة الحصول على معاش المطلقات

500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

بدون تأنيب ضمير.. حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

أسرع 5 طرق للتخلص من بقايا الحرق على سطح المكواة بدون مجهود

بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل
احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل
احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

طريقة عمل سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف
سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف
سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

فيديو

البلوجر منولى

تفاصيل القبض على البلوجر منولى بالتجمع

صفحة المتهم

عايز يزود مشاهدات .. الداخلية تكشف حقيقة بيع شخص كليته لبلوجر

المتهمين

القبض على شخصين قادا دراجة نارية برعونة بالإسكندرية

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

المزيد