شاب يتحرش بفتاة داخل أتوبيس عام في وسط البلد ويقفز من النافذة

تعرضت فتاة تدعى “ساندي. ص” لحادث تحرش، في أثناء استقلالها أحد الأتوبيسات العامة بوسط البلد، في خط سير من محطة جمال عبد الناصر باتجاه زهراء مدينة نصر، حيث تحرش أحد الركاب بها داخل الأتوبيس، ثم فر هاربًا بطريقة مثيرة؛ بعد مواجهتها له.

وقالت “ساندي” لـ"صدى البلد"، إنها استقلت الأتوبيس الأخير في الخط، وبعدها بدقائق صعد أحد الأشخاص وجلس خلفها، ثم بدأ في ملامستها بطريقة غير لائقة، وفور شعورها بالتحرش؛ واجهته بالصراخ والرفض، إلا أنه أنكر فعلته، مدعيًا: "أنا ما لمستكيش".

وقررت ساندي توثيق الواقعة، عبر تصوير المتحرش بهاتفها المحمول، لكن ما حدث بعد ذلك كان مفاجئًا، حيث حاول المتهم خطف الهاتف منها بالقوة، ثم قفز من نافذة الأتوبيس، في مشهد صادم أمام الركاب، محاولًا الهرب.

ورغم محاولات الركاب الإمساك به؛ إلا أنه تمكن من الفرار، ولم يتمكن أحد من توقيفه في لحظة الهروب.