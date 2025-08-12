حبس عامل نظافة بتهمة التحرش بموظفة داخل أسانسير بالشيخ زايد

قررت النيابة العامة فى الجيزة، حبس عامل نظافة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بموظفة في عيادة داخل أسانسير بمول شهير بمدينة الشيخ زايد.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم، وتحليل عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، ووجهت له تهمة التحرش.

كانت موظفة وجهت اتهاما لعامل نظافة بالتحرش بها داخل أسانسير في مدينة الشيخ زايد، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، بتعرض سيدة للتحرش في مدينة الشيخ زايد، وذكرت مقدمة البلاغ، أنها أثناء استقلالها أسانسير خاص بعيادة، داخل مول تجاري، فوجئت بعامل نظافة يتحرش بها، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.