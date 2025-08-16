أول تعليق من يحيى عطية الله بعد العودة إلى سوتشي الروسي

علق اللاعب المغربي يحيى عطية الله، على عودته إلى تدريبات فريقه سوتشي الروسي؛ استعدادا للموسم الجديد، بعد نهاية إعارته إلى النادي الأهلي.

ونشر الدولي المغربي يحيى عطية الله، صورة له وهو يتدرب رفقة ناديه سوتشي الروسي؛ بعدما نفى قبل أيام خبر عودته إلى الوداد الرياضي.

وكتب يحيى عطية الله، بجوار صورته: “عدت إلى حيث أنتمي، أنا مستعد لفصل جديد في مشواري مع عائلتي”.

وظل جمهور الوداد المغربي ينتظر عودة عطية الله إلى الفريق، بعد موسم واحد قضاه داخل الأهلي المصري، معارًا من سوتشي الروسي، غير أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح؛ ليعود الظهير الأيسر إلى روسيا.

وكان عطية الله قد رفض- الصيف الماضي- الاستمرار مع نادي سوتشي، بعد نزوله إلى دوري الدرجة الثانية الروسي، غير أنه قرر العودة إلى صفوف النادي بعد عودته إلى القسم الممتاز.