رياضة

أوشايا أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري

جوزيف أوشايا
جوزيف أوشايا
إسلام مقلد

حصد جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب، جائزة رجل مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

التعادل يحسم مواجهة الزمالك ضد المقاولون العرب

حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي الزمالك والمقاولون العرب، التي شهدت سيطرة على مجريات اللعب من جانب نادي الزمالك دون خطورة على مرمى محمود أبو السعود حارس المقاولون.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 4 ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما حصل المقاولون العرب على أول نقاطه في الموسم ليحتل المركز الـ 17.

تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه أمام المقاولون العرب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع:
حسام عبد المجيد - محمود بنتايك - عمر جابر - محمود حمدي الونش

خط السط:

محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم:

أدم كايد - عدى الدباغ

البدلاء:

وجلس على مقاعد البدل كل من محمد عواد - سيف جعفر - ناصر منسي - صلاح مصدق - عمرو ناصر - خوان الفينا - أحمد عبد الرحيم إيشو - عبد الحميد معالي

تشكيل المقاولون العرب:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى

ورباعي الدفاع أمير عابد، محمد حامد، إسلام هشام، وعبد الرحمن سمانة.

وفي خط الوسط تواجد عمر الوحش، مصطفى جمال، وإبراهيم القاضي.

بينما قاد الهجوم الثلاثي جوزيف أوشايا، جواكيم أوجيرا، وأحمد مجدي كهربا.

أما مقاعد البدلاء فضمّت: لؤي وائل، أحمد الطيب، محمود الحضري "حارس مرمى"، محمد عنتر، نادر هشام، محمود جودة، عبد الرحمن أكمل، محمود دعبسة، وتشارلز باساي.

أوشايا المقاولون العرب الزمالك الزمالك ضد المقاولون العرب

