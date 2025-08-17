قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قمة ألاسكا.. 10 مشاهد بارزة في لقاء ترامب وبوتين ..ملفات ساخنة على رأسها الأزمة الأوكرانية
زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور
فضيحة تهز تل أبيب .. اعتقال مسؤول إسرائيلي في أمريكا بتهم استدراج قاصرين
قيمة التسامح في الإسلام .. علي جمعة يسلط الضوء عليها
محبط من التعادل أمام المقاولون | «فيريرا»: سيطرنا.. لكن الأرضية منعتنا من تقديم أفضل ما لدينا
كان يحاول إنقاذ ابنه .. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
إعلامي يكشف رسائل الخطيب للاعبي الأهلي
صحيفة أمريكية: ترامب وزيلينسكي يبحثان ضمانات أمنية وتسوية بتبادل أراضٍ مع روسيا
واشنطن تعلّق إصدار تأشيرات زيارة للفلسطينيين من غزة بانتظار مراجعة إنسانية
انفجار قوي يهز حي المزة بدمشق قرب فندق "جولدن" دون إصابات
أوشايا أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري
فن وثقافة

الليلة الثانية.. انطلاق الدورة الـ33 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء وسط أجواء فنية ساحرة

سعيد الأرتيست
سعيد الأرتيست
تقى الجيزاوي

انطلقت منذ قليل الليلة الثانية من الدورة 33 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذى تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة.

وقدّم الفنان سعيد الأرتيست والذى قدم باقة منوعة من الإيقاعات الشرقية منها تركات صباح ومساء ، مجانيني ، احنا الشباب ، مكسرات ، دقات مواهب ، غمض وفتح ، خربشة ، بدون عنوان ، تمر حنة وأمواج البحر .

 فعاليات الدورة الـ33 من “مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلاق فعاليات الدورة الـ33 من “مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء”، والذي يُقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام -رئيس المهرجان-، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بمسرح محكي قلعة صلاح الدين، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ويستمر المهرجان حتى 23 أغسطس الجاري.

وخلال كلمته، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: “أصبح مهرجان القلعة علامة فارقة على الخريطة الثقافية المصرية والعربية، ووجهة يتلاقى فيها الجمهور مع ألوان الإبداع في أجواء تنبض بالسحر والجمال. هنا تندمج أصوات الطرب الأصيل مع نغمات الموسيقى الحديثة، وتمتزج روائع الإنشاد الروحي بالتجارب الشبابية المبدعة، في لوحة فنية بديعة تجسد ثراء المشهد الموسيقي المصري وقدرته على الجمع بين التراث ونبض التجديد، مشيرًا إلى أن المهرجان أصبح منبرًا يحتضن الأجيال ويوحِّد الأذواق، حيث يعيش الجمهور أمسيات تنبض بالحس الجمالي، وتؤكد مكانة مصر الريادية في صون الفنون ودعم الموهوبين”.

وأضاف: “أغتنم هذه اللحظة لأعلن عن حدث وطني مهم يُضاف إلى أجندتنا الثقافية، معلنًا: إطلاق “اليوم المصري للموسيقى” في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، وذلك تخليدًا لذكرى رحيل فنان الشعب الموسيقار سيد درويش، الذي جدد الموسيقى المصرية وجعلها صوتًا للأمة. في هذا اليوم، الذي اقترحه ويتولى تنظيمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، سنحتفي بتراثنا الموسيقي العريق، وندعم هويتنا الثقافية، ونُكرم رموزًا أضاءوا سماء الفن، بالتعاون مع جميع مؤسسات الوزارة”.

وأشار وزير الثقافة إلى أن المهرجان يحمل أيضًا لمسة وفاء لأعلامنا الكبار، حيث يتم تكريم نخبة من المبدعين الذين أثروا حياتنا الفنية وأغنوا تراثنا الموسيقي بأعمال خالدة، ورسموا ملامح هذا المهرجان، لتظل أسماؤهم منارات تُلهم الأجيال المقبلة.

كما وجَّه وزير الثقافة خالص الشكر والتقدير لكل القائمين على المهرجان، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ولكل من عمل على إخراج هذه الدورة بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر الفنية وحضورها العربي والدولي، لتظل القلعة منارة مضيئة على خريطة الفعاليات الثقافية والفنية في وطننا العربي.

واختتم وزير الثقافة مؤكدًا أن مهرجان القلعة، و”اليوم المصري للموسيقى”، وغيرهما من المبادرات، إنما هي جسور نمدها بين الماضي والحاضر، لنحافظ على هويتنا وننشر جمال الفن المصري إلى آفاق أرحب، ولعل سر استمرارية المهرجان وتألقه هو جمهوره الوفي الذي يأتي من كل صوب حاملًا شغفًا كبيرًا، ليملأ فضاءات القلعة بنبض الحب للفن.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الدكتور علاء عبد السلام سعيد الأرتيست

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

الزمالك

تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك بعد مواجهة المقاولون

الزمالك

أيمن يونس يهاجم يانيك فيريرا بعد تعادل الزمالك مع المقاولون العرب

منتخب مصر لكرة السلة

منتخب مصر لكرة السلة يتصدر مجموعته في الأفروباسكت بعد الفوز على أوغندا

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

