قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال ساعات.. الأهلي يُنهي ملف حقوق رعاية إمام عاشور
قصة إنسانية لا تُنسى| عمرو محمود ياسين يكشف عن تفاصيل رحيل تيمور تيمور
الرئيس الإيراني يبدأ جولة إلى أرمينيا وبيلاروس تمهيدًا لمشاركته بقمة شنغهاي
بقدرات مذهلة.. الكشف عن موستنج سوبر سنيك الجديدة | صور
جلسة مرتقبة مع وكيله.. إعلامي: ملف تجديد «ديانج» مؤجل في الأهلي
نتنياهو يكشف شروطه لإنهاء الحرب على قطاع غزة
طارق سليمان: لا أحد يجرؤ على منعي من تحليل أداء الحراس.. وشوبير يتحمل هدف فاركو
شدّي حيلك يا نهاد.. المخرج يسرى نصر الله ينعى الراحل تيمور تيمور بكلمات مؤثرة
مهرجان الجونة السينمائي عن الراحل «تيمور تيمور»: ترك إرثًا بصريًا وإبداعيًا
أوروجواي تعلق تعاونها الأكاديمي مع الجامعة العبرية احتجاجًا على عدوان غزة
أيمن يونس: خوان ألفينا سيكون «نجم الشباك».. وعُدي الدباغ «مقاتل»
تقسيم المناطق وتحديد الفئة| متحدث الوزراء يكشف خريطة عمل اللجان المختصة بقانون الإيجار القديم|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عيد انتقال السيدة العذراء .. الأنبا توما: كلمة «نَعَم» تفتح أبواب الخلاص

قداس عيد السيدة العذراء
قداس عيد السيدة العذراء
ميرنا رزق

احتفلت كنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا بعيد انتقال السيدة مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.

بدأ الاحتفال بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، ثم ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، والأب بطرس يوسف.

وألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية، مهنئًا الحاضرين بالعيد، ومتأملاً في معانيه الروحية، قائلاً: "هناك كلمات في حياتنا قليلة الحروف، لكنها تترك أثرًا أعمق من مجلدات الكتب. كلمة نَعَم التي قالتها العذراء مريم للملاك جبرائيل لم تكن مجرد موافقة على رسالة، بل كانت فتحًا لباب الخلاص للعالم كله. لقد نطقت بها من قلب ممتلئ بالإيمان، وعقل مطيع لمشيئة الله، ونفس مستعدة لتحمل كل التبعات. «فَقَالَتْ مَرْيَمُ: هُوَذَا أَنَا أَمَةُ الرَّبِّ. لِيَكُنْ لِي كَقَوْلِكَ» (لو 1: 38)".

وأضاف نيافته: "هذه النعمة لم تكن وليدة لحظة، بل ثمرة حياة طويلة من التهيئة الروحية في بيت متواضع بالناصرة، وسط بساطة وصمت عميق. كما قال داود النبي في المزمور: «هيأت قلبي يا الله»، هكذا هيأت مريم قلبها بالمعرفة والشركة مع الله حتى جاءت اللحظة المصيرية."

وتابع قائلاً: "نَعَم مريم كانت نَعَم في الإيمان قبل الفهم؛ فقد أخبرها الملاك بأمر يفوق العقل البشري، وهو الحبل بدون رجل، لكنها اختارت أن تثق في قدرة الله لا في منطق البشر."

واستكمل المطران تأمله بقوله: "إبراهيم أيضًا قال نَعَم، حينما طُلب منه أن يترك أرضه وعشيرته إلى أرض مجهولة. فالإيمان الحقيقي يبدأ حين تنتهي قدرة العقل البشري على الفهم."

وأكد نيافة الأنبا توما أن "نَعَم العذراء كانت بذرة الخلاص، التي أثمرت ميلاد المسيح. ونحن أيضًا، كلما نقول نَعَم لمشيئة الله، نسمح لشيء جديد أن يولد في حياتنا وحياة الآخرين."

واختتم المطران عظته بدعوة روحية قائلاً: "فلنطلب من الرب قلبًا مثل قلب مريم، ليقول في كل موقف: هأنذا عبدك يا رب، ليكن لي كقولك."

وتضمن القداس الإلهي أيضًا التطواف الاحتفالي بأيقونة وتمثال السيدة العذراء، فيما قدّم كورال أسرة القديس يوسف باقة من الترانيم المريمية المتنوعة.

العذراء الكاثوليك الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟

رئيس الوزراء يعلن إجراءات جديدة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين

رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين

ترشيحاتنا

وزير الاسكان خلال الجولة

وزير الإسكان يتفقد مشروعات المرحلة العاجلة للأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة

وزارة المالية

الحكومة تعلن تثبيت طلبات الحصول على الاستثمارات الأجنبية عند 3.42 مليار دولار

سعر الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 16-8-2025

بالصور

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

مانيوال
مانيوال
مانيوال

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد