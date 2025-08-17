قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ضبط كميات من الممبار والدهون الحيوانية مجهولة المصدر بالقليوبية

إبراهيم الهواري

واصلت مديرية  الطب البيطرى بالقليوبية بالإشتراك مع مباحث تموين ال قليوبية من حملاتها لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال  وأماكن بيع وتداول الأغذية ذات الأصل الحيوان.

وتاتى الحملات فى إطار توجيهات وزير الزراعة السيد علاء فاروق و محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.


وقالت  الدكتورة لمياء عطية وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية أن الحملة استهدفت مدينة الخصوص وأسفرت الحملة عن ضبط ١٧ برميل ممبار سعة البرميل ١٠٠ كيلو ممبار بدون بيانات ومجهول المصدر بإجمالى ١٧٠٠ كيلو جرام 


كما اسفرت اللجنة عن ضبط ٢ طن دهون حيوانية وبوش مجهول المصدر وتم تحرير ٢ محضر سحب عينات لفحصها وبيان صلاحيتها للاستخدام الأدمى من عدمه.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

