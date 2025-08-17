ضبط كميات من الممبار والدهون الحيوانية مجهولة المصدر بالقليوبية

واصلت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية بالإشتراك مع مباحث تموين ال قليوبية من حملاتها لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال وأماكن بيع وتداول الأغذية ذات الأصل الحيوان.

وتاتى الحملات فى إطار توجيهات وزير الزراعة السيد علاء فاروق و محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



وقالت الدكتورة لمياء عطية وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية أن الحملة استهدفت مدينة الخصوص وأسفرت الحملة عن ضبط ١٧ برميل ممبار سعة البرميل ١٠٠ كيلو ممبار بدون بيانات ومجهول المصدر بإجمالى ١٧٠٠ كيلو جرام



كما اسفرت اللجنة عن ضبط ٢ طن دهون حيوانية وبوش مجهول المصدر وتم تحرير ٢ محضر سحب عينات لفحصها وبيان صلاحيتها للاستخدام الأدمى من عدمه.