الدردير لـ أحمد عبد القادر: اللي عايز يجيلنا أهلا بيه.. إحنا نادي بطولات

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة للاعب أحمد عبد القادر بشأن نادي الزمالك.

وقال عمرو الدردير في تصريحاته عبر برنامج الملعب :"اللي عايز يجيلنا أهلا بيه ... أحنا نادي بطولات ".

وكان قد كشف الإعلامي محمد عراقي مستجدات تعامل الأهلي مع لاعبه أحمد عبد القادر بعد خروجه من الحسابات الفنية، وفي نفس الوقت تعذر رحيله عن الفريق حتي الآن.

وقال محمد عراقي عبر برنامجه مثلث الهجوم المذاع عبر راديو أون سبورت أف أم :"الأهلي تعامل بإحترافية في ملف عبد القادر ..مستشاريين الأهلي القانونيين على دراية تامة ومستحيل أن يكون هناك مدخل لشكوى النادي من قبل اللاعب، عبد القادر حصل مثل بقية زملائه على نسبة ال٢٥ % قيمة مقدم التعاقد كمان أن اللاعب يتدرب في نفس وقت الفريق، وحتى وإن لم يشارك في التدريبات الجماعية فهذا لا يعطيه الحق لشكوى النادي مادام يتدرب في نفس توقيت الفريق.



وأضاف محمد عراقي أن هناك مقترح ومحاولات لاقناع ريبيرو بالدفع به في احدي المباريات الودية للوقوف على مستواه الحالي والحكم عليه بشكل مثالي وهو ما يدرسه المدرب الاسباني في الوقت الحالي.