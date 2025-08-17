قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة
بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين
وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين
هيلاري كلينتون: نتنياهو أهدر "اللحظة الذهبية" للسلام بعد الحرب مع إيران
بث مباشر| انطلاق القطار الخامس لعودة السودانيين من محطة مصر
11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة في مصر خلال 24 ساعة
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية بمجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء.. تفاصيل
الدولة تبدأ حل أزمة الإيجارات القديمة.. اعرف الخطوات القادمة
الدردير لـ أحمد عبد القادر: اللي عايز يجيلنا أهلا بيه.. إحنا نادي بطولات
مخدرات بـ103ملايين جنيه.. مصرع 3عناصر شديدة الخطورة في مداهمة بأسيوط |صور
ساندي ضحية متحرش وسط البلد: لامس أجزاء من جسدي في الأتوبيس
موعد ومكان جنازة وعزاء مدير التصوير تيمور تيمور
الدردير لـ أحمد عبد القادر: اللي عايز يجيلنا أهلا بيه.. إحنا نادي بطولات

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة للاعب أحمد عبد القادر بشأن نادي الزمالك.

وقال عمرو الدردير في تصريحاته عبر برنامج الملعب :"اللي عايز يجيلنا أهلا بيه ... أحنا نادي بطولات ".

وكان قد كشف الإعلامي محمد عراقي مستجدات تعامل الأهلي مع لاعبه أحمد عبد القادر بعد خروجه من الحسابات الفنية، وفي نفس الوقت تعذر رحيله عن الفريق حتي الآن.

وقال محمد عراقي عبر برنامجه مثلث الهجوم المذاع عبر راديو أون سبورت أف أم :"الأهلي تعامل بإحترافية في ملف عبد القادر ..مستشاريين الأهلي القانونيين على دراية تامة ومستحيل أن يكون هناك مدخل لشكوى النادي من قبل اللاعب، عبد القادر حصل مثل بقية زملائه على نسبة ال٢٥ % قيمة مقدم التعاقد كمان أن اللاعب يتدرب في نفس وقت الفريق، وحتى وإن لم يشارك في التدريبات الجماعية فهذا لا يعطيه الحق لشكوى النادي مادام يتدرب في نفس توقيت الفريق.


وأضاف محمد عراقي أن هناك مقترح ومحاولات لاقناع ريبيرو بالدفع به في احدي المباريات الودية للوقوف على مستواه الحالي والحكم عليه بشكل مثالي وهو ما يدرسه المدرب الاسباني في الوقت الحالي.

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»

أشرف شرباص: لابد من وكيل رسمي للسيارات الكهربائية لضمان خدمات الصيانة

كاتبه فلسطينية: طفولتي في ظل الاحتلال صنعت كلماتي.. وأحلم بوصول الأدب العربي للعالم

خبير: سوق السيارات يتعافى بعد سنوات الركود.. والمبيعات في صعود

بالفيديو .. تعرف على جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع

الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة

سكارف وألوان صيف.. هبة مجدي تتألق بفستان تشعل السوشيال بجمالها

ضبط 20 توك توك مخالف لخطوط السير بمدينة الزقازيق

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

