بث مباشر| انطلاق القطار الخامس لعودة السودانيين من محطة مصر

بثَّت عدسة صدر البلد لحظة استعداد القطار الخامس المخصص لرحلات العودة الطوعية للسودانيين للتحرك من محطة مصر برمسيس متجهًا إلى أسوان، ومنها برًا إلى الأراضي السودانية ضمن برنامج منظم لتيسير عودة السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم، حيث وفرت هيئة السكك الحديدية التجهيزات اللازمة لتأمين الرحلة وتسهيل انتقال الركاب.

وكانت هيئة السكك الحديدية قد شغّلت أربعة قطارات سابقة لنقل مئات السودانيين العائدين إلى بلادهم، وذلك ضمن سلسلة رحلات متتابعة تستهدف الاستجابة لطلبات العودة وتعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان.