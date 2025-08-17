القبض على فتاة أجنبية تمارس الرذيلة داخل منزل بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول لقيامها بإدارة مسكنها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة "تحمل جنسية دولة أجنبية"، بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة للأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى دون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبصحبتها (أحد الأشخاص) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.