منحة 1000 جنيه للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة المولد النبوي

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، موافقة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة على المذكرة المقدمة من النقابة، والخاصة بصرف منحة قدرها 1000 جنيه حافزًا تشجيعيًا لجميع العاملين بهيئة السكة الحديد والمترو والشركات التابعة، بالإضافة إلى العمالة المؤقتة بنظام الـ55 يوم، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأكد فكري أن هذه اللفتة تأتي تقديرًا لجهود العاملين ودورهم في تطوير المرفق الحيوي وخدمة المواطنين.

وبهذه المناسبة، تقدم مجلس النقابة العامة بخالص الشكر والتقدير للفريق مهندس كامل الوزير، والمهندس محمد عامر رئيس الهيئة، والنواب، على دعمهم المستمر للعاملين وتلبية مطالب النقابة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق العاملين.