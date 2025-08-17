أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية بمجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء.. تفاصيل

نظمت كلية الشرطة فعاليات دورة تدريبية فى مجال (قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدُنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا") ، والتى عقدت خلال الفترة من 12-14/8/2025م لطلبة وطالبات الكلية ، بالتعاون مــــع مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة (UNODC).

وتأتي هذه الدورة فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــنى بالمخــــدرات والجريمة و تستهدف إعداد وتدريب الطلبة والطالبات على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة النزلاء التى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

تضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتى من بينها (الإطار القانونى والمبادئ و الأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الإستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل– التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).

وفى نهاية الدورة التدريبية تقدم مسئولو وخبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشكر لممثلى الوزارة وأكاديمية الشرطة على الدعم المستمر لبرامجها التدريبية.

يأتى تنظـيم تلك الدورة إنعكاسا على مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر الأمنى فى مختلف المجالات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز فى أحد محاورها على الارتقاء الدائم والمُستمر بالمستوى العلمى والثقافي لكافة العاملين بها وتأهيل وتدريب ورفع قدرات الكوادر الأمنية .