حوادث

مخدرات بـ103ملايين جنيه.. مصرع 3عناصر شديدة الخطورة في مداهمة بأسيوط |صور

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بنطاق عدة محافظات ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " إتجار بالمخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، شروع فى قتل – سرقة بالإكراه – بلطجة وإطلاق أعيرة نارية") بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بأسيوط ) وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (قرابة طن و 100 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو ، هيروين ، هيدرو" – 34 ألف قرص مخدر– 93 قطعة سلاح نارى " 66 بندقية خرطوش – 20 بندقية آلية - 7 فرد خرطوش").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (103) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك  فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

الأجهزة الأمنية بؤر إجرامية المواد المخدرة

