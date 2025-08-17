ضمن أعمال القطار السريع.. الوزير يشهد الانتهاء من إنشاء كوبري الخور العملاق | صور

واصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارة النقل حيث تفقد الوزير يرافقه كل من اللواء ماجد عبدالحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق ورؤساء الشركات المنفذة واستشاري المشروع مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين/مطروح) وذلك فى المسافة من منطقة جنوب حلوان عند كوبرى المسار لعبور النيل وحتى محطة العاصمة.

بدأت الجولة بمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ و إنشاء كوبري جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق القاهرة/ أسوان الزراعي؛ بطول 2.520 كم

ومعدلات تنفيذ وانشاء كوبري شرق النيل بطول 2.720كم وحيث وجه الوزير بتكثيف الاعمال وتنفيذهما وفقًا لقياسات الجودة العالية والانتهاء من تنفيذهما وفقا للموعد المخطط.

وعقب ذلك تم التوجه لمتابعة التشطيبات النهائية لمحطة القاهرة بمنطقة حلوان و محمد نجيب والعاصمة و هي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT واطلع الوزير على مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة وطرق ربط المحطات بالطرق الرئيسية وأكد الوزير على ضرورة تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وأن تعبر المحطات عن المظهر الحضاري لهذا المشروع العملاق.

وتفقد الوزير خلال جولته عددا من الأعمال الصناعية مثل كوبري مسار القطار الكهربائى السريع أعلى طريق الأوتوستراد و شهد الوزير الانتهاء من تنفيذ وانشاء العمل الهندسي العملاق كوبري الخور اعلى خور وادي دجلة والذي يبلغ طوله 600 متر وارتفاعه 90 متر بعرض 14 متر والذي يجسد احد الملاحم التي يتم تنفيذها في مشروع القطار الكهربائي السريع وأكد الوزير أن عمال ومهندسي مصر المهرة دائما ما يصنعون المعجزات ويقدمون كل يوم إبداعات فنية وهندسية رائعة.

مضيفا أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر وأنها تربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها وأنه بتنفيذ الخط الأول من الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً ليكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان وهتف العمال والمهندسون تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر وقدموا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنفيذ مثل هذه المشروعات العملاقة التي توفر آلاف من فرص العمل للشباب وتحقق التنمية الشاملة معاهدين الرئيس والشعب المصري العظيم بمواصلة مسيرة الانجازات والبناء والاستمرار في تنفيذ المشروعات العملاقة واطلع الوزير على الموقف التنفيذي لكافة الأعمال الصناعية بالمشروع حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4 كباري مسار من إجمالي 16 مسار والانتهاء من 16 كوبري سيارات من اجمالي 55 كوبري سيارات.

كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على قطاعات المسار التي تم وجار تسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية حيث تم تسليم 388 كم في قطاعات متنوعة لسيمنز من إجمالي 660 كم وجاري تسليم باقي القطاعات تباعًاٍ وكذلك معدل توريد القطارات حيث تم وصول القطار الإقليمى الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية لمصر منذ عدة أشهر ومخطط وصول أول قطار فيلارو سريع إلى مصر خلال شهر سبتمبر 2025.