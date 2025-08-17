قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ساندي ضحية متحرش وسط البلد: لامس أجزاء من جسدي في الأتوبيس

تعرضت فتاة تدعى “ساندي. ص” لحادث تحرش، في أثناء استقلالها أحد الأتوبيسات العامة بوسط البلد وضجت السوشيال ميديا بالحديث عن الواقعة وفي تلك السطور نرصد لكم القصة كاملة 

ساندي تتعرض للتحرش

تعرضت فتاة تدعى “ساندي. ص” لحادث تحرش، في أثناء استقلالها أحد الأتوبيسات العامة بوسط البلد، في خط سير من محطة جمال عبد الناصر باتجاه زهراء مدينة نصر، حيث تحرش أحد الركاب بها داخل الأتوبيس، ثم فر هاربًا بطريقة مثيرة؛ بعد مواجهتها له.

ساندي تروي الحادثة 

وقالت “ساندي” لـ"صدى البلد"، إنها استقلت الأتوبيس الأخير في الخط، وبعدها بدقائق صعد أحد الأشخاص وجلس خلفها، ثم بدأ في ملامستها بطريقة غير لائقة، وفور شعورها بالتحرش؛ واجهته بالصراخ والرفض، إلا أنه أنكر فعلته، مدعيًا: "أنا ما لمستكيش".

ساندي توثق الواقعة 

وقررت ساندي توثيق الواقعة، عبر تصوير المتحرش بهاتفها المحمول، لكن ما حدث بعد ذلك كان مفاجئًا، حيث حاول المتهم خطف الهاتف منها بالقوة، ثم قفز من نافذة الأتوبيس، في مشهد صادم أمام الركاب، محاولًا الهرب.

فرار المتحرش بـ ساندي 

ورغم محاولات الركاب الإمساك به؛ إلا أنه تمكن من الفرار، ولم يتمكن أحد من توقيفه في لحظة الهروب.

عقوبة التحرش

ووفقًا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى مكان العمل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

