الحماية المدنية بالمنوفية تنجح في استخراج شخص عالق داخل مصعد

نجحت قوات الحماية المدنية بالمنوفية فى إستخراج شخص مُحتجز داخل مصعد أحد المولات.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بوجود شخص محتجز داخل مصعد بأحد المولات الكائنة بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين أنه حال استقلال أحد المواطنين للمصعد بالمول محل البلاغ ، حدث عطل فنى وتوقف المصعد.. وتم إستخراجه "دون إصابات".

ولاقى الامر إستحسان المواطن وتوجه بالشكر للأجهزة الأمنية لسرعة إستجابتهم والتعامل مع البلاغ على الوجه الأمثل وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى وسرعة التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تتعلق بأمن وسلامة المواطنين