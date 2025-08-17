حماس: الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية

أكدت حركة حماس، أنّ الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة اعتقلت 25 شخصاً خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد اليوم، وذلك على خلفية إضراب وطني دعا إليه أهالي الأسرى المحتجزين في غزة.

الإضراب، الذي تزامن مع احتجاجات شعبية واسعة، شهد عمليات إغلاق للطرق وتجمهرات أمام منازل الوزراء، في محاولة للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى، حسب وكالة اسوشيتدبرس.

بدأت الاحتجاجات والإضراب في مطلع صباح الأحد، حيث أغلقت مجموعات من المحتجين الطرق السريعة الرئيسية، بينها الطريق السريع رقم 1 عند مدخل القدس، بالإضافة إلى قطع حركة المرور قرب تل أبيب عبر إشعال إطارات مطاطية، في مشاهد لافتة أعادت إلى الذاكرة احتجاجات سابقة من نوعها.

وتصدت الشرطة لعدد من المتظاهرين عبر تفريق تجمعات في مواقع حساسة، ما أدى إلى توقيف 25 شخصاً بدعوى "تعكير النظام العام"، بحسب تقرير هيئة البث الحكومي، وفقا لوكالة اسوشيتدبرس الأمريكية.