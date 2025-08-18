قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تُلوّح بالعمليات العسكرية كوسيلة لإجبار حماس على القبول باتفاق شامل لتحرير الرهائن
رئيس البيت الفني: لوائح الستينيات تعرقل الدعاية
لاريجاني: لا سلام في المنطقة دون سلاح المقاومة وردع إسرائيل
مابتردش عليا.. حقيقة تعرض جرسون لسطو مسلح أعلى دائري الهرم بسبب خطيبته
رئيس حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)
برلمانية: ضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة العامة
في ثوانٍ معدودة.. خطوات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر إنستاباي
خطف الأطفا.ل وسرقة أعضائهم.. الصحة تكشف: حقيقة أم شائعات| شاهد
من ضحك وفرفشة لكارثة.. إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: خرجنا نضحك رجعنا محمولين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025: بداية جديدة ومثيرة

برج القوس
برج القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أنت على أعتاب بداية جديدة ومثيرة، روحك الشجاعة ستساعدك على مواجهة التحديات الصغيرة بسهولة. محادثة ودية قد تُثري بصيرة جديدة. ثق بقلبك وأنت تستكشف مسارات جديدة. خطة مختصرة ستُبقيك ثابتًا. أفعالك الطيبة اليوم ستبني ثقتك بنفسك وتُمهّد الطريق للنمو والتقدم البهيج.

توقعات برج القوس في الحب

فكرة مرحة أو نكتة خفيفة قد تُقرّبكما. إذا كنتَ عازبًا، فاقبل دعوةً ودية، فقد يُؤدي ذلك إلى علاقة حلوة، المُشاركة الصادقة لآمالك تُعزز الثقة. ابقَ منفتحًا واستمتع بالطاقة الدافئة والمُثيرة معًا.

برج القوس وحظك اليوم مهنياً

انتبه للمواعيد النهائية وضع خطة عمل بسيطة لمنع تراكم المهام. تعلم مهارة أو أداة جديدة اليوم قد يُعزز سيرتك الذاتية ويعزز ثقتك بنفسك في مسارك المهني.

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

ستحافظ الوجبات المغذية الغنية بالبروتينات قليلة الدهون والحبوب الكاملة على طاقتك. جلسات التأمل القصيرة تُساعد على تركيز الذهن وتزيد من تركيزك. احرص على شرب الماء بانتظام. موازنة الأنشطة النشطة مع الراحة والتمدد المناسب سيحميك من الإجهاد ويُبقيك نشيطًا.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

راجع ميزانيتك وحدد أين يمكنك الادخار. قد يشاركك أصدقاؤك نصيحة ذكية أو صفقة رابحة. تجنب الشراءات الخطرة التي تبدو سريعة جدًا. دوّن أهدافك قبل الإنفاق.

برج القوس القوس توقعات برج القوس حظك اليوم القوس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

الايجار القديم - صورة تعبيرية

للأرمل والمطلقات.. كيفية الحصول على وحدة بديلة للايجار القديم

ترشيحاتنا

الإفتاء

فتاوى وأحكام | حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها.. هل من يترك الصلاة في المسجد آثم؟

البلوجر محمد المطعنى

وظيفة حلال.. تعليقات كوميدية على عرض عمل لـ سما المصري في الأقصر يثير ضجة

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يطلق “إحنا مصر” .. ويبرز قيم المصريين الإيجابية

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

فيديو

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد