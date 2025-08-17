صالح فرهود: مفيش دولة عربية بتقدم مساعدات لغزة زي مصر مهما حاولوا يقولوا غير كده

أكد صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا، أنه “مافيش دولة عربية بتقدم مساعدات لغزة زي مصر مهما حاولوا يقولوا غير كده”، مشيرا إلى أنه عندما زار الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر رأى ما تقوم به مصر لدعم شعل غزة.

وقال صالح فرهود، خلال لقاء له لبرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، أن شعب مصر العظيم هو الشعب الوحيد الذي كافح وحارب من أجل الشعب الفلسطيني، لكن الإخوان لديها رغبة في ضرب إستقرار الدولة المصرية.

وتابع رئيس الجالية المصرية في فرنسا، أن جماع الإخوان تكن العداء لمصر، مؤكدا أن هدفهم ليس مصلحة القضية الفلسطينية ولكن المتاجرة بها.