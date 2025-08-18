هل تساعد بذور التمر الهندي في علاج آلام التهاب المفاصل؟

تنتشر صيحات الموضة الصحية على الإنترنت بسرعة فائقة. وآخرها الترويج لبذور التمر الهندي كعلاج لالتهاب المفاصل المؤلم، وخاصةً لدى النساء.

بذور التمر الهندي غنية بالبروتين والألياف الغذائية والكربوهيدرات، وهي غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، ولكن هل هي مفيدة للعظام والمفاصل؟

بذور التمر الهندي غنية أيضًا بمركبات مثل التانينات والفلافونويدات، التي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهما من العوامل الرئيسية المسببة لالتهاب المفاصل، وتُعدّ هذه البذور مهمة لصحة العظام ووظائف العضلات، ويمكن أن تُخفف من التصلب وعدم الراحة المرتبطين بالتهاب المفاصل.

يُعتقد على نطاق واسع أن هذه البذور تُحسّن من ليونة المفاصل، وتُعزز حركةً أكثر سلاسةً، وتُخفف الألم. ومع ذلك، ورغم فعاليتها الواعدة، لا يوجد حتى الآن دليل علمي يُثبت فعاليتها كعلاجٍ مُستقلٍّ لالتهاب المفاصل، ويقترح الخبراء استخدامها كنهجٍ مُكمّلٍ إلى جانب العلاجات الموصوفة طبيًا لهذه الحالة المُنهكة.



كيف يمكنك استخدام بذور التمر الهندي؟



على الرغم من أنها لا توصف كعلاج أو علاج لالتهاب المفاصل، يقول الخبراء أنه بما أن بذور التمر الهندي غنية بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، يمكنك تحميصها وطحنها إلى شكل مسحوق، أو إضافتها إلى العصائر والحساء والصلصات.

يمكنك أيضًا استخدامها لعلاج عسر الهضم وزيادة إنتاج الصفراء، حيث أن بذور التمر الهندي مليئة بالألياف الغذائية، مما يؤدي إلى تقليل الكوليسترول وتحسين الجهاز الهضمي.

يقول الأطباء إن بذور التمر الهندي تحمي البنكرياس، مما يزيد من حجم الخلايا المنتجة للأنسولين، يُنصح بشرب ماء بذور التمر الهندي يوميًا صباحًا للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي.



طرق فعالة لإدارة آلام التهاب المفاصل



يعتقد الخبراء أن التهاب المفاصل لا يمكن علاجه، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لإبعاد الأعراض هي إدارتها، من خلال إشراك مزيج من:

النشاط البدني

تقليل والحفاظ على الوزن

تجربة العلاج بالحرارة والبرودة

الدواء حسب ما وصفه الطبيب.

وفقًا للأطباء، فإن ممارسة التمارين الخفيفة بانتظام، وخاصةً الأنشطة الخفيفة كالسباحة، تُقوي العضلات وتُحسّن مرونتها، كما أن هناك طرقًا مُختلفة لإنقاص الوزن، مثل ضبط النظام الغذائي وممارسة النشاط البدني، تُساعد في تقليل الضغط على المفاصل الحاملة للوزن.

تساعد الحرارة والبرودة على تخفيف الألم والالتهاب، إلى جانب الأجهزة المساعدة مثل العكازات أو نعلات الأحذية، والتي يمكن أن تعمل على تحسين الحركة وتقليل إجهاد المفاصل.



ما هي عوامل الخطر للإصابة بالتهاب المفاصل؟



يمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب المفاصل؛ ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة به، بما في ذلك:

استخدام التبغ

إن التدخين واستخدام منتجات التبغ الأخرى يزيد من مخاطر الإصابة.

التاريخ العائلي

الأشخاص الذين يعاني أفراد عائلاتهم البيولوجية من مرض التهاب المفاصل هم أكثر عرضة للإصابة به.

مستوى النشاط

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل إذا لم تمارس نشاطًا بدنيًا بانتظام.

حالات صحية أخرى

إن الإصابة بأحد أمراض المناعة الذاتية، أو السمنة، أو أي حالة تؤثر على المفاصل تزيد من فرص إصابتك بالتهاب المفاصل.

بعض الأشخاص معرضون لخطر أكبر للإصابة بالتهاب المفاصل، بما في ذلك:

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا

نحيف

الرياضيين، وخاصة أولئك الذين يمارسون الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي.

أولئك الذين لديهم وظائف تتطلب مجهودًا بدنيًا أو يقومون بأعمال تضع الكثير من الضغط على مفاصلهم.

المصدر: timesnownews

