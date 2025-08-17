بعثة كوماندوز اليد تغادر القاهرة إلى رومانيا فجر الإثنين لخوض بطولة ودية

بعثة كوماندوز اليد تغادر القاهرة إلى رومانيا فجر الاثنين لخوض بطولة ودية

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، القاهرة فجر غدٍ الاثنين، متوجهة إلى رومانيا، من أجل خوض معسكر إعداد والمشاركة في دورة (CUPA Poli ) الرومانية الودية.

ويأتي معسكر رومانيا، في إطار استعدادات كوماندوز يد الزمالك للموسم الجديد.

ويخوض الفريق مباراة ودية خلال معسكره، برومانيا، ثم يشارك في البطولة الودية، التي تضم معه فرق: "سسما بوخارست الروماني وإي سي إم تيميشوارا الروماني وآر كي ميتالوبلاستيكا الصربي".

ويستعد يد الزمالك لخوض بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبلين.. حيث يخوض البطولة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم مع كوماندوز اليد كلًا من: برشلونة الإسباني وهانديبول توباتي البرازيلي.