محافظ المنوفية: تحرير 50 محضر مخالفات وضبط وإعدام لحوم ودواجن مجهولة المصدر بتلا

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في شن حملاتها التفتيشية ومواصلة الضربات الاستباقية لضبط المخالفين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتأكد من مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على حقوق المواطنين.

قامت اللجنة المشكلة بقرار محافظ المنوفية رقم ( 797 ) للمرور الدوري على كافة الجهات التي تقدم أنشطة تجارية واستهلاكية ومنافذ الأغذية والمخابز البلدية للوقوف على قانونيتها ومطابقتها الاشتراطات الصحية واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف منها ، والمشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة ، والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين وهيئة الدواء والطب البيطري حملة تفتيشية مكبرة على المحلات وثلاجات اللحوم والاسماك لمتابعة الاسعار وجودة المنتجات المعروضة.

أسفرت عن تحرير ٥٠ محضر مخالفات وانذار ات بالغلق لمخالفة الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط وإعدام كميات من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الادمي.

وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن.