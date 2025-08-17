شفيونتيك تتأهل إلى نهائي سينسيناتي للتنس لأول مرة بعد الإطاحة بريباكينا

نجحت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الثالثة عالميا، في بلوغ نهائي دورة سينسيناتي للأساتذة ذات الـ 1000 نقطة لأول مرة في مسيرتها، بعدما واصلت تفوقها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة العاشرة، وفازت عليها بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-3، في مباراة استغرقت ساعة و38 دقيقة.

شفيونتيك التي سبق أن توقفت مسيرتها عند نصف النهائي في النسختين الماضيتين بخسارتها أمام الأمريكية كوكو جوف ثم البيلاروسية أرينا سابالينكا، نجحت هذا العام في كسر عقدة البطولة الأمريكية لتصل إلى النهائي، محققة فوزها الرابع هذا الموسم على ريباكينا بعد تفوقها عليها سابقا في كأس يونايتد، ربع نهائي دورة الدوحة، وثمن نهائي رولان جاروس.

وبهذا الفوز عززت النجمة البولندية سجلها أمام منافستها الكازاخستانية بـ6 انتصارات مقابل 4 هزائم، لتبلغ النهائي التاسع والعشرين في مسيرتها الاحترافية التي توجت خلالها بـ23 لقبا، منها ستة ألقاب كبرى، إضافة إلى 10 ألقاب في بطولات الألف نقطة آخرها في روما مايو الماضي عندما تغلبت على سابالينكا.

المجموعة الأولى شهدت إثارة كبيرة، حيث تقدمت ريباكينا 5-4 بعد كسر إرسال شفيونتيك في الشوط السابع، غير أن الأخيرة ردت بقوة ونجحت في كسر إرسال منافستها مرتين متتاليتين لتحسم المجموعة 7-5. وفي المجموعة الثانية، فرضت البطلة البولندية إيقاعها مبكرا وتقدمت 4-1 قبل أن تنهيها 6-3.

وفي المقابل، توقفت رحلة ريباكينا عند نصف النهائي بعدما كانت قد أطاحت بسابالينكا من ربع النهائي لتجردها من اللقب. وبذلك تتأجل محاولتها لحصد لقبها الثالث في بطولات الألف نقطة بعد تتويجها سابقا في إنديان ويلز وروما عام 2023.

شفيونتيك ستلتقي في النهائي مع الفائزة من مواجهة الإيطالية جازمين باوليني، المصنفة الخامسة عالميا، أو الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، في مواجهة مرتقبة قد تمنحها اللقب الحادي عشر في بطولات الألف نقطة وتعزز مكانتها كواحدة من أبرز نجمات التنس في العالم.