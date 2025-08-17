قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مابتردش عليا.. حقيقة تعرض جرسون لسطو مسلح أعلى دائري الهرم بسبب خطيبته
رئيس حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)
برلمانية: ضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة العامة
في ثوانٍ معدودة.. خطوات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر إنستاباي
خطف الأطفا.ل وسرقة أعضائهم.. الصحة تكشف: حقيقة أم شائعات| شاهد
من ضحك وفرفشة لكارثة.. إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: خرجنا نضحك رجعنا محمولين
الخارجية الألمانية: تعليق عمل السفارة في طهران مؤقتا بانتظار تحسن الأوضاع الأمنية
بمشاركة مصطفى محمد.. باريس سان جيرمان يفوز على نانت في الدوري الفرنسي
بتعاني من ألم شديد جدا.. محمود سعد يصدم الجمهور بشأن حالة أنغام
شكرا لموقع صدى البلد.. شريف خير الله يطمئن الجمهور بعد نجاته من الغرق |خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شفيونتيك تتأهل إلى نهائي سينسيناتي للتنس لأول مرة بعد الإطاحة بريباكينا

البولندية إيجا شفيونتيك
البولندية إيجا شفيونتيك
إسلام مقلد

نجحت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الثالثة عالميا، في بلوغ نهائي دورة سينسيناتي للأساتذة ذات الـ 1000 نقطة لأول مرة في مسيرتها، بعدما واصلت تفوقها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة العاشرة، وفازت عليها بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-3، في مباراة استغرقت ساعة و38 دقيقة.

شفيونتيك التي سبق أن توقفت مسيرتها عند نصف النهائي في النسختين الماضيتين بخسارتها أمام الأمريكية كوكو جوف ثم البيلاروسية أرينا سابالينكا، نجحت هذا العام في كسر عقدة البطولة الأمريكية لتصل إلى النهائي، محققة فوزها الرابع هذا الموسم على ريباكينا بعد تفوقها عليها سابقا في كأس يونايتد، ربع نهائي دورة الدوحة، وثمن نهائي رولان جاروس.

وبهذا الفوز عززت النجمة البولندية سجلها أمام منافستها الكازاخستانية بـ6 انتصارات مقابل 4 هزائم، لتبلغ النهائي التاسع والعشرين في مسيرتها الاحترافية التي توجت خلالها بـ23 لقبا، منها ستة ألقاب كبرى، إضافة إلى 10 ألقاب في بطولات الألف نقطة آخرها في روما مايو الماضي عندما تغلبت على سابالينكا.

المجموعة الأولى شهدت إثارة كبيرة، حيث تقدمت ريباكينا 5-4 بعد كسر إرسال شفيونتيك في الشوط السابع، غير أن الأخيرة ردت بقوة ونجحت في كسر إرسال منافستها مرتين متتاليتين لتحسم المجموعة 7-5. وفي المجموعة الثانية، فرضت البطلة البولندية إيقاعها مبكرا وتقدمت 4-1 قبل أن تنهيها 6-3.

وفي المقابل، توقفت رحلة ريباكينا عند نصف النهائي بعدما كانت قد أطاحت بسابالينكا من ربع النهائي لتجردها من اللقب. وبذلك تتأجل محاولتها لحصد لقبها الثالث في بطولات الألف نقطة بعد تتويجها سابقا في إنديان ويلز وروما عام 2023.

شفيونتيك ستلتقي في النهائي مع الفائزة من مواجهة الإيطالية جازمين باوليني، المصنفة الخامسة عالميا، أو الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا، في مواجهة مرتقبة قد تمنحها اللقب الحادي عشر في بطولات الألف نقطة وتعزز مكانتها كواحدة من أبرز نجمات التنس في العالم.

البولندية إيجا شفيونتيك شفيونتيك دورة سينسيناتي سينسيناتي الكازاخستانية إيلينا ريباكينا ريباكينا

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

أرشيفية

نتنياهو: أوفيت بوعدي بمنع قيام دولة فلججسطينية رغم ضغوط داخلية وخارجية

أرشيفية

رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطط احتلال غزة ومدة العملية 4 أشهر

الرئيس اللبناني

الرئيس جوزيف عون يعلن رفضه القاطع لتوطين الفلسطينيين في لبنان

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

